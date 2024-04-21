مقبرة فرعونية يخشى علماء الآثار الاقتراب منها.. ما سرها؟

لا يزال السبب وراء وفاة مجموعة من علماء الآثار بعد فتح مقبرة توت عنخ آمون يحير الخبراء ويخيفهم حتى يومنا هذا.

عندما اكتشف هوارد كارتر وفريقه من العمال مقبرة توت عنخ آمون في عام 1922، لم يكن معروفًا تقريبًا، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى حقيقة أن مكان مقبرته قد نجا على مدار آلاف السنين من لصوص القبور.

وفي السنوات التي تلت حفر مقبرة توت، بدأت تحدث أشياء غريبة للمشاركين في العمل، وقد توفي ما لا يقل عن 22 من الأثريين الذين شاركوا في أعمال التنقيب في ظروف غامضة.



تم استكشاف مصيرهم خلال الفيلم الوثائقي 'Tomb of the Boy King' الذي أنتجته أمازون برايم، والذي تم من خلاله استكشاف الظاهرة المحيرة المعروفة باسم "لعنة الفراعنة".

لقد اجتازت التعويذة القرون ويقال إنها لا تفرق بين الأشخاص الذين يقتحمون المقابر المصرية القديمة أو ينقبون عنها، ويقال إن الحظ السيئ والمرض وحتى الموت يتبع أولئك الذين يرتكبون خطأ دخول مقابر الموتى.



وأشار راوي الفيلم الوثائقي إلى أن 'المليونير الأمريكي جورج جاي جولد توفي بعد وقت قصير من زيارته للمقبرة، كما دخل الصناعي البريطاني جويل وولف، الذي كان من أوائل زوار المقبرة، في غيبوبة وتوفي.

بحلول عام 1929، كان إجمالي 22 شخصًا شاركوا في اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون قد ماتوا قبل الأوان في غضون سبع سنوات. وكان اثنان فقط من المنقبين الأصليين لا يزالان على قيد الحياة.'

وفي الوقت نفسه، رفض كارتر تصديق ما اعتقد أنه أسطورة، وتوفي لاحقًا لأسباب طبيعية في عام 1939 عن عمر يناهز 64 عامًا.

وعلى الرغم من أن اعتقاد اللعنة لا يزال سائدًا في بعض الدوائر، فقد اقترح آخرون تفسيرًا أكثر منطقية وراء وفاة أولئك الذين يدخلون المقابر، وكما أوضح راوي الفيلم الوثائقي: "هناك أدلة على أن المصريين كان لديهم معرفة متقدمة بالسموم، ويُقترح أنها تم إطلاقها أثناء فتح المقبرة".

وفي عام 1949، طرح العالم الذري البروفيسور لويس بولجيريني نظرية مفادها أن أرضية القبر ربما كانت مغطاة باليورانيوم، ولكن النظرية الأكثر قبولا على نطاق واسع هي أن البكتيريا ازدهرت في الغلاف الجوي المغلق، ولكن هذا لا يفسر جميع الوفيات.

ويعتقد أن هذا السم المفترض قد انطلق في الهواء عندما تم تحريك حجارة القبر، ومع ذلك، فمن الصعب إثبات النظرية، خاصة عندما يكون هناك القليل من الأدلة المكتوبة الملموسة.

