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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

تصيب العالم بلعنة.. ما قصة أبواق توت عنخ آمون ؟

صدى البلد

الملك توت عنخ آمون هو أشهر فراعنة مصر القديمة، على الرغم من الفترة القصيرة نسبيًا التي قضاها على عرش مصر، فقد أمضى تسع سنوات فقط على العرش قبل وفاته عن عمر يناهز 18 عامًا.

وعلى عكس الفراعنة الآخرين، بقيت مقبرة توت عنخ آمون دون أن يمسها أحد لآلاف السنين، وذلك حتى اكتشف عالم الآثار البريطاني هوارد كارتر مقبرته أخيرًا في عام 1922.

وفي الداخل، وجد الآلاف من الآثار، كل منها يهدف إلى مساعدة توت في رحلته إلى الحياة الآخرة، وبعضها قد اتخذ حياة خاصة به في السنوات التالية.

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ومن بين العناصر الأكثر غموضًا وتقشعر لها الأبدان، مجموعة من الأبواق، وأبواق المعركة، التي تم عزفها لأول مرة منذ 3000 عام في أوائل عام 1939 وذلك قبل أشهر قليلة من اندلاع الحرب العالمية الثانية.

في 16 أبريل 1939، بثت هيئة الإذاعة البريطانية صوت الأبواق لعدد مذهل بلغ 150 مليون مستمع، وبعد بضعة أشهر فقط، في سبتمبر من نفس العام، اندلعت الحرب العالمية الثانية في أوروبا واستمرت لمدة ست سنوات.

إن توقيت الأبواق والحرب،على الرغم من ابتعادهما الشديد عن بعضهما البعض، هناك من قام قد بربطهما بعد فوات الأوان في نظرية غريبة، تنص على أن أبواق توت، كلما نفخت، تبدأ حربًا في مكان ما على الكوكب ولا تقتصر النظرية على الحرب العالمية الثانية فقط.

في عام 1939، عزف على الأبواق رجل الفرقة الموسيقية جيمس تابيرن من فوج الفرسان الملكي الحادي عشر التابع للأمير ألبرت، وقبل خمس دقائق من تقديم ريكس كيتنغ، وهو شخصية بارزة في الإذاعة في ذلك الوقت، البرنامج الإذاعي، انقطعت الكهرباء في القاهرة، فاضطر إلى قراءة نصه على ضوء الشموع.

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استمر البث، وفي التسجيل الذي مدته ثلاث دقائق، تم إطلاق صوت كلا الأبواق لأول مرة منذ 3300 عام، مما ينقل صوتًا مؤلمًا حقًا، والذي يمكنك الاستماع إليه هنا،وذكر السيد كيتنج أنه لم يكن من السهل إصدار صوت لأي من الآلات الموسيقية، وخاصة الآلة النحاسية.

ولم تكن هذه هي المرة الوحيدة التي أثار فيها قرع الأبواق الاضطرابات والصراع، فقد تم نفخ الأبواق قبل أيام قليلة من نكسة 1967، وفي وقت لاحق، قبل حرب الخليج عام 1991، تم إطلاق الأبواق بشكل مماثل قبل الصراع الدموي.

وفي عام 2011، قام أحد العاملين في المتحف المصري بالقاهرة بنفخ أحد الأبواق أثناء عملية التوثيق والتصوير. وبعد أسبوع واحد فقط، اندلعت ثورة 25 يناير .

وفي تصريحات سابقة قالت هالة حسن، أمينة مجموعة توت عنخ آمون بالمتحف المصري، أن لها 'قوى سحرية" وأنه "كلما نفخ فيها أحد، اندلعت حرب".

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