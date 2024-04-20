الداخل إليه ميت.. ما قصة الكهف الأكثر دموية في العالم ؟

في أدغال أفريقيا أسست الأفيال بأنيابها كهف كيتوم في كينيا، عندما كانت تزور هذا المكان لكشط الجدران بحثًا عن الملح، ومع الوقت أصبح هذا الكهف من أكثر مسببات الأمراض فتكًا التي عرفها الإنسان.

في عام 1980، أصيب مهندس فرنسي من مصنع سكر قريب بفيروس ماربورغ الذائب في الجسم أثناء زيارته لكهف كيتوم، الذي يقع داخل البركان الخامد في قلب متنزه جبل إلغون الوطني في كينيا، وتوفي سريعًا في مستشفى بنيروبي.

كانت حالته الصحية بالغة الصعوبة فكان النسيج الضام في وجهه يذوب، ويتدلى العظم الأساسي، كما تحلل الرجل السريع من النزف الفيروسي أو الحمى المفرزة للدم، 'كما لو أن الوجه ينفصل عن نفسه والجمجمة.



وبعد سبع سنوات، أخذ كهف كيتوم ضحية أخرى، وهو تلميذ دنماركي كان يقضي إجازة مع عائلته، فقد توفي الصبي بسبب فيروس نزفي ذي صلة، يُسمى الآن فيروس رافن.

يدرك العلماء الآن أن المعادن المالحة الثمينة الموجودة في الكهف، والتي جعلت منه مقصدًا ليس فقط للأفيال، ولكن أيضًا الجاموس والظباء والفهود والضباع في غرب كينيا، قد حولت كيتوم إلى حاضنة للأمراض الحيوانية المنشأ.

عندما تم اكتشاف كيتوم لأول مرة، لم يكن الباحثون يعرفون ماذا يفعلون بالخدوش والخدوش الموجودة على طول جدرانه، حيث افترضوا أن العمال المصريين القدماء قاموا بالتنقيب في الموقع بحثًا عن الذهب أو الماس.

جاء لاحقًا إدراك أن الكهف الذي يبلغ عمقه 600 قدم قد تم تعميقه وتوسيعه باستمرار بواسطة الأفيال، ليصبح ملاذًا للخفافيش الحاملة للأمراض.

أطلق معهد الأبحاث الطبية للأمراض المعدية التابع للجيش الأمريكي (USAMRIID) رحلة استكشافية إلى كهف كيتوم بعد حوادث الثمانينات، مرتديًا بدلات عرقية مضغوطة ومفلترة، لكنه ناضل من أجل تحديد الأنواع المسؤولة عن انتشار مسببات الأمراض القاتلة للبشر.

ولكن بعد أكثر من عقد من الزمن، تم اكتشاف ماربورغ RNA في خفاش الفاكهة المصري الذي يبدو سليمًا (Rousettus aegyptiacus) والذي تم سحبه من الكهف في يوليو 2007.

وكانت مستودعات الفيروس القاتل موجودة في كبد أنثى الخفاش الحامل، والطحال، وأنسجة الرئة، وقد اكتشف العلماء منذ ذلك الحين كميات هائلة من جينات الإنترفيرون من النوع الأول، الواقية داخل خفافيش الفاكهة المصرية، بالإضافة إلى ما يسمى بمستقبلات الخلايا القاتلة الطبيعية"NK".

لقد بحث الناس سابقًا في عدد من جينومات الخفافيش ولم يتمكنوا من العثور على أي مستقبلات خلايا NK تقليدية'، كما أوضحت عالمة الأحياء الدقيقة بجامعة بوسطن ستيفاني بافلوفيتش للنشرة الداخلية للمدرسة The Brink.

وأوضح عالم الأحياء الدقيقة "توم كيبلر" قد يقوم الخفاش بتهدئة الفيروس لفترة قصيرة من الزمن، محاولًا منع نمو الفيروس دون شن هجوم كامل، موضحًا:"هناك شيء مثير للاهتمام حقًا يحدث هنا".

في العام الماضي، تم نشر فرق من منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة في جميع أنحاء أفريقيا، للعمل بكامل قوتها لوقف تفشي آخر لفيروس ماربورغ، والذي تم اكتشافه منذ ذلك الحين في كهوف أخرى، عبر القارة.

كما تم تحذير الأطباء في الولايات المتحدة من الحذر من الحالات المستوردة، مما أثار مخاوف من احتمال انتشار الفيروس تحت الرادار.

تم وصف فيروس ماربورغ باعتباره التهديد الوبائي الكبير التالي، حيث وصفته منظمة الصحة العالمية بأنه "معرض للوباء".

ويمكن أن ينتقل إلى البشر من خفافيش الفاكهة التي تعيش في وسط أفريقيا، ويمكن أن ينتشر أيضًا بين الناس عن طريق ملامسة سوائل الجسم من شخص مصاب، كما يمكن أن يصاب الأشخاص أيضًا بالمرض عن طريق لمس المناشف أو الأسطح التي لامست أيضًا شخصًا مصابًا.

ويمكن لفيروس ماربورغ أن يحتضن الأشخاص الذين يصابون به لمدة تتراوح بين يومين و21 يومًا قبل ظهور الأعراض، ولكن العلامات التحذيرية، عندما تندلع، تبدو في البداية مشابهة لأمراض استوائية أخرى مثل الإيبولا والملاريا.

يصبح المرضى المصابون شبيهين بالأشباح، وغالبًا ما تتطور لديهم عيون عميقة ووجوه خالية من التعبير، ولكن في مراحل لاحقة، فإنه يؤدي إلى نزيف من فتحات متعددة بما في ذلك الأنف واللثة والعينين.

