لأسباب مجهولة|نفوق أسماك مهددة بالانقراض على سواحل فلوريدا.. ماذا يحدث في أمريكا؟

في الأسبوع الماضي، جرفت الأمواج ستة أسماك منشار صغيرة الأسنان ميتة على شواطئ فلوريدا كيز، مما أثار حيرة الباحثين الذين وثقوا إجمالي 38 حالة وفاة منذ يناير.

تحتل سمكة المنشار صغيرة الأسنان قائمة الحيوانات على وشك الانقراض، والعدد المتزايد من الوفيات المبلغ عنها يثير قلقًا إضافيًا بين علماء الأحياء البحرية، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

فقد تجري لجنة فلوريدا للحفاظ على الأسماك والحياة البرية (FWC) عمليات تشريح لجثث سمكة المنشار الصغيرة بما في ذلك تحليل عينات الدم والأنسجة بحثًا عن أي سموم في نظامها.

لا يزال الباحثون غير متأكدين من سبب نفوق الأسماك، لكن فلوريدا شهدت نموًا زائدًا للطحالب الضارة والسامة في المحيط والتي يمكن أن تصل إلى مجرى دم الأسماك من خلال الطعام الذي تتناوله مما يتسبب في السباحة غير المنتظمة والموت.

فيما قام الباحثون بتوثيق السلوك المثير للقلق لأول مرة بين بعض أنواع الأسماك في نوفمبر من العام الماضي، حيث وردت تقارير عن الأسماك التي تدور في دوائر.

ولكن عندما اكتشفوا أول سمكة منشار ميتة في وقت سابق من هذا العام، أراد الباحثون معرفة ما إذا كان من الممكن ربط الحدثين، وقال توم ماثيوز، عالم الأحياء في معهد فلوريدا لأبحاث الأسماك والحياة البرية، لمجلة فوربس: “لا يمكننا أن نقول ذلك بشكل قاطع”، وأضاف: "لكننا نسعى لتحقيق ذلك بكل الوسائل المتاحة لنا".

أصبحت هذه الأحداث أكثر إثارة للقلق من خلال التقارير الواردة من الصيادين والغواصين المحليين الذين قالوا إنهم شاهدوا سمكة المنشار على الشاطئ عمدًا - عندما يغسل الحيوان على الشاطئ ولا يتمكن من العودة إلى البحر.

وقال مايك بارسونز، عالم البحار، لشبكة CNN: "عادة، عندما نفكر في الأسماك التي تتصرف بشكل غريب أو تموت، فإننا نفكر إما في ظروف انخفاض الأكسجين في الماء أو المد الأحمر، لذلك لم نر أيًا منهما".

في الأسبوع الماضي، أنقذ علماء الأحياء سمكة منشار كانت تظهر سلوكيات مماثلة بعد أن تلقت لجنة FWC مكالمة هاتفية بشأن سمكة منشار تسبح في دوائر في كودجو كي.

وقام علماء الأحياء بتحليل صحتها، وأخذوا عينات وقياسات ووضعوا علامات على سمكة المنشار قبل أن يقرروا أن أفضل فرصة للبقاء على قيد الحياة هي إنقاذها.

قاموا بتحميله على متن سفينة وقدموا له المساعدة التنفسية في الطريق إلى خزان الحجز المؤقت في مختبر موت البحري في ساراسوتا، فلوريدا.

أصبحت سمكة المنشار صغيرة الأسنان أول سمكة بحرية تصبح محمية اتحاديًا في عام 2003 عندما تمت إضافتها إلى قائمة الأنواع المهددة بالانقراض.

وأصبح من غير القانوني الآن صيد أو إيذاء أو مضايقة أو قتل سمكة المنشار التي كانت موجودة على طول الساحل الشرقي الممتد من الساحل الغربي الأوسط لأفريقيا حتى ولاية كارولينا الشمالية ولكنها موجودة الآن بشكل أساسي قبالة ساحل فلوريدا.

