عقب عيد الفطر.. خريطة الإجازات والأعياد الرسمية 2024

"بعد العيد" الجملة التي باتت الرد الرسمي والمعتمدة من قبل المصريين على أي طلب أو شغل أو مشوار، ومع انتهاء أيام عيد الفطر المبارك جاءت صباحيات ما بعد العيد ليواجه الناس كل التأجيلات المتراكمة عليهم، ولكنهم يحاولون الهرب بالبحث عن الإجازات الأخرى في هذا الشهر والأشهر القادمة، فكان عيد القيامة و شم النسيم هم الحجة التالية.

بحث المصريون عن إجازة أخرى جعل "موعد شم النسيم" في صدارة محرك البحث في جوجل، ولكن لسوء الحظ أن إجازة عيد شم النسيم لن تكون في إبريل.

فقد تم تحديد عيد شم النسيم لعام 2024 في في 6 مايو 2024، الذي يوافق يوم 27 من شهر شوال، وذلك وفق الحسابات الفلكية التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية.

على مدار الالاف السنين وشم النسيم عيد فرعوني مصري أصيل يتم الاحتفال به سنويًا مع بداية فصل الربيع، وهو الوقت الذي يكون فيه موسم الحصاد وازدهار الورود وتصبح الأجواء معتدلة ولطيفة.

وكان المصريون القدماء يحتفلون بعيد شم النسيم بتجمع الأسرة في المتنزهات وتناول الأسماك المملحة كما هو الحال الآن.

إجازات مايو



على ما يبدو أن شهر مايو سيتمتع بعدد لا بأس به من الإجازات، فكما هو المعتاد يحصل الموظفون والعاملون بالقطاعين العام والخاص على 1 مايو إجازة عيد العمال، والذي يوافق هذا العام يوم الأربعاء، وفي الأحد 5 مايو سيحتفل الأقباط بعيد القيامة المجيد، ويليه موعد عيد شم النسيم في 6 مايو، وهي فترة تعتبر متصلة ومناسبة لقضاء عطلة طويلة من الأربعاء حتى يوم الأثنين.

إجازات يونيو



أما في يونيو سيكون المسلمون على موعد عيد الأضحى المبارك 2024،والذي يبدأ من يوم الإثنين 17 يونيو وحتى الأربعاء 20 يونيو 2024، ومع نهاية شهر يونيو سيحصل المصريين على يوم الاحد الموافق 30 يونيو إجازة ثورة يونيو.

إجازات يوليو

في شهر يوليو سيكون من نصيب المصريين 3 أيام إجازة وهم رأس السنة الهجرية يوم الأثنين 8 يوليو، وإجازة المولد النبوي يوم الأثنين 16 يوليو، و23 يوليو إجازة ثورة 1952.



إجازات أكتوبر



يعتبر يوم 6 أكتوبر والذي يوافق يوم الأحد هو آخر إجازة رسمية سيحصل عليها المصريين خلال عام 2024.