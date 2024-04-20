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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

ظهور الأبقار الحمراء والتجهيز لتنفيذ المخطط اليهودي في الأقصى.. ماذا يحدث ؟

صدى البلد

منذ سنوات طويلة ويسعى الإسرائيليون بكل ما أوتوا من قوة إلى أبقار  حمراء نقية لا عيب فيها، ولم تشتغل ولم تضع، ​​ولم تحلب ولم يوضع في رقبتها حبل، وولدت ولادة طبيعية وربيت على ما يقال إنه أرض إسرائيل.

بعد سنين من البحث في شتى بقع الأرض والمحاولات لإيجاد هذه الأبقار الحمراء، توصلوا إلى هدفهم المزعم، وأصبحت الأبقار الحمراء موجودة داخل حدودهم وتحت إجراءات أمنية مشددة ويتم تربيتهم وفقًا لأشد القواعد صرامة.
ينتظر اليهود البقرة الحمراء لتحقيق هدفهم في هدم المسجد الأقصى وبناء الهيكل الثالث، وهذا ما يعرف بـ التطهير، ويخطط الإسرائيليون إلى أن تجري عملية الذبح  فوق جبل الزيتون في القدس مقابل المسجد الأقصى،وذلك وفق طقوس خاصة.

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فيما بعد تتم عملية التطهير من خلال مزيج من رماد البقرة الحمراء المضحى بها، والغزل الأحمر، وخشب الأرز، والزوفا، ومياه الينابيع العذبة التي يجمعها أطفال طاهرون ولدوا ونشأوا في ظل ظروف معينة. يُعتقد أن خليط الرماد هذا يظل فعالاً لمدة تصل إلى 100 عام ويمكن خلطه بمياه الينابيع حسب الحاجة.

وفقا لمنطق المنظمات اليهودية القومية المتطرفة مثل معهد الهيكل، لا يمكن بناء الهيكل الثالث حتى يتم تدمير الأقصى وتطهير المجمع، جنبا إلى جنب مع الملابس والأواني ومئات الرجال من نسب معين الذين تم تدريبهم. للكهنة الذين يقفون جميعًا على استعداد للخدمة في هذا الهيكل.


نبوءة البقرة

وفقًا للعهد القديم، كان الهيكلان اليهوديان اللذان كانا قائمين حيث يقع مجمع الأقصى اليوم طاهرين طقسيًا، وكذلك جميع الأدوات والملابس والأشخاص الذين خدموا فيهما.

كان المعبد الأول قائمًا من 1000 إلى 586 قبل الميلاد والثاني من 515 قبل الميلاد إلى 70 بعد الميلاد والمعبد الثالث هو ما تعمل عليه المنظمات القومية المتطرفة منذ عقود.

مخاوف أهل فلسطين

ويخشى الفلسطينيون منذ عقود من المحاولات الإسرائيلية للسيطرة على المسجد الأقصى، وهو الاتجاه الذي اعتاد المسلمون الصلاة فيه أمام الكعبة في مكة، وقد تفاقمت هذه المخاوف بشكل خاص منذ عام 1967 عندما احتلت إسرائيل القدس الشرقية بشكل غير قانوني إلى جانب الضفة الغربية وغزة في أعقاب حرب عام 1967.

وأدى الوجود اليهودي المتزايد في المسجد الأقصى والهجمات المتكررة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على المصلين الفلسطينيين في السنوات الأخيرة إلى زيادة هذه المخاوف.

ازدادت مخاوف الفلسطنييون أكثر وأكثر مع وصول تلك الأبقار الخمس إلى فلسطين وتربيتها على أرضها واقتراب موعد تحقيق النبوءة المزعومة، هذا ما دفع حماس إلى الطلب من الفلسطنيين إلى الاعتكاف بالمسجد الأقصى خلال الأيام القادمة لوقف تنديس المسجد الأقصى بتلك النبؤاءات اليهودية المزعومة.


رحلة البحث عن الأبقار

إن البحث عن هذه الأبقار الحمراء النقية ليس جديدًا، وكان الهدف الرئيسي لمعهد تمبل منذ تأسيسه في عام 1987، مع جهود جمع التبرعات لتربية واحدة من خلال التلقيح الاصطناعي والبحث في جميع أنحاء العالم عن واحدة.

على مدار ألفي عام لم تظهر أي بقرة حمراء تمامًا وتتوفر فيها الشروط المطلوبة، ورغم العثور على بقرة حمراء قبل عقد ونصف وتربيتها في منطقة النقب، ولكن بعد فترة تم الكشف على إن هناك شعر أسود ظهر بالبقرة وهذا يبطل من شروطها.

حتى عام 2022، عندما تبرع مزارع من ولاية تكساس بالولايات المتحدة بخمسة أبقار حمراء صغيرة، وتم نقلها جواً إلى إسرائيل كـ حيوانات أليفة،  للالتفاف على القيود المفروضة على استيراد الحيوانات الحية كماشية في ذلك الوقت، ولكن تشير الدلائل على أن هذه الأبقار تمت بالحقن والتلاعب بالجينات حتى تبدو بصورتها الحمراء.

كما كانت هناك جهود لتأمين وتهيئة قطعة أرض على جبل الزيتون المطل على المسجد الأقصى وتمكن الكاهن المشرف على ذبح البقرة من رش دمها نحو المسجد الأقصى كما هو مفصل في الكتاب المقدس. 

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الاستعداد بالتضحية

وهناك دلائل تشير إلى أن حركة الهيكل تستعد للتضحية بقرة حمراء بدعم من الحكومة الإسرائيلية، بحسب منظمة غير حكومية الإسرائيلية.

تحايلت وزارة الزراعة والتنمية الريفية الإسرائيلية على البروتوكولات عندما طلبت في البداية الحصول على إذن لاستيراد العجول الحمراء من الولايات المتحدة الأمريكية رغم إنها ليست من الدول التي يتم من خلالها استيراد الأبقار.

في مقطع فيديو من شهر يناير تم نشره على موقع Boneh Israel الإلكتروني، قال مايكل صموئيل سميث، وهو واعظ مسيحي يعمل على تحقيق نبوءة المعبد، إن العجول الحمراء التي قاموا بتربيتها في شيلوه قد وصلت إلى سن التضحية.

وقال سميث في الفيديو: "هذه هي المرة الأولى منذ ما يقرب من 2000 عام التي يتم فيها ظهور بقرة حمراء ناجحة، ما زلنا نرى أن أول تضحية ناجحة بالبقرة الحمراء ستتم في ربيع عام 2024 حول الإطار الزمني لعيد الفصح إلى عيد العنصرة".

أبقار حمراء إسرائيل البقرة الحمراء هدم المسجد الأقصى

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