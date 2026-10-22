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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

من «الملك لير» إلى سحر العرائس.. 6 عروض للبيت الفني للمسرح بالقاهرة والإسكندرية

من «الملك لير» إلى سحر العرائس.. 6 عروض للبيت الفني للمسرح بالقاهرة والإسكندرية
من «الملك لير» إلى سحر العرائس.. 6 عروض للبيت الفني للمسرح بالقاهرة والإسكندرية
أ ش أ

 يقدم البيت الفني للمسرح، برئاسة الفنان إيهاب فهمي، 6 عروض مسرحية على مسارح القاهرة والإسكندرية، خلال الفترة من الخميس 22 إلى الأحد 25 أكتوبر، وذلك تحت رعاية وزارة الثقافة وقطاع المسرح، في برنامج متنوع يجمع بين المسرح الكلاسيكي والكوميديا وفنون العرائس والعروض الوطنية.

ويتصدر البرنامج العرض المسرحي «الملك لير» على خشبة المسرح القومي بالعتبة، بطولة الفنان يحيى الفخراني، عن نص الكاتب الإنجليزي ويليام شكسبير، وإخراج شادي سرور،ويعرض في التاسعة من مساء اليوم حتى الأحد 25 أكتوبر، بمشاركة طارق دسوقي، وحسن يوسف، وأحمد عثمان، وتامر الكاشف، وأمل عبد الله، وإيمان رجائي، ولقاء علي، وبسمة دويدار، وطارق شرف، ومحمد العزايزي، وعادل خلف.

وفي الإسكندرية، يستقبل مسرح بيرم التونسي جمهوره في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء بالعرض المسرحي «الحالة خطيرة جدًا»، من اليوم وحتى 25 أكتوبر،والعرض من تأليف وليد يوسف، وإخراج محمد مرسي، وبطولة بدرية طلبة، ورضا إدريس، وأحمد سعد ميشو، وإيهاب مبروك، ونخبة من فناني مسرح الإسكندرية.

وعلى مسرح السلام بشارع القصر العيني، يُعرض «التياترو» حتى 24 أكتوبر، في الثامنة مساء، والعرض من تأليف أحمد الملواني، وإخراج أحمد فؤاد، وبطولة أمير صلاح الدين، وألحان المهدي، وأحمد السلكاوي، ومحمد حسني، ومحمد الدمراوي، وشريهان الشاذلي، وآية خلف، وباسم سليمان، وفادي رأفت، وهاجر البديوي، وأبانوب بحر، ونهلة كمال، وعلاء الحريري.

ويقدم مسرح الطليعة العرض المسرحي «متولي وشفيقة» أيام الخميس 22 والجمعة 23 والأحد 25 أكتوبر، في التاسعة مساء،والعرض من تأليف محمد علي إبراهيم، وإخراج أمير اليماني، وبطولة محمد فريد، ويسرا المنسي، ومنة اليمني، ودالا حربي، وأحمد عودة، وتقى طارق، وإسلام مصطفى، وصلاح السيسي، وأحمد راضي، وعبد الله شوقي، وجوزيف مجدي.

وفيما يخص الأطفال والعائلات، يستقبل مسرح القاهرة للعرائس في الساعة السابعة والنصف جمهوره بعرض «ذات والرداء الأحمر»

اليوم وغدا، والعرض من تأليف وأشعار وليد كمال، وإخراج نادية الشويخ، وبطولة ريم طارق، ويشارك في الأداء الصوتي إسعاد يونس، وهالة فاخر، وتامر فرج، وعمرو رمزي، وسامي مغاوري، وأشرف طلبة، وعصام الشويخ، وداليا طارق، وريم طارق، بمشاركة نجوم مسرح القاهرة للعرائس في الأداء الحركي.

وفي إطار العروض ذات الطابع الوطني، تعرض مسرحية «صحينا يا سينا» في ساحة الهناجر بدار الأوبرا المصرية، من الخميس 22 إلى الأحد 25 أكتوبر، مجانا للجمهور في التاسعة مساء. والعرض من تأليف وأشعار خميس عز العرب، وإخراج عصام الشويخ، وبطولة عصام الشويخ، وعلاء حسني، ونادية الشويخ، وحاتم عزت، وعلاء الوكيل، وحسام سيد، وعمرو شهاب.

ويعكس تنوع البرنامج حرص البيت الفني للمسرح على تقديم تجارب مسرحية متعددة تلبي اهتمامات شرائح مختلفة من الجمهور، من المسرح الكلاسيكي والكوميديا إلى عروض الأطفال والحكايات الوطنية، مع إتاحة الفرصة أمام الجمهور للاستمتاع بالعروض بأسعار مناسبة.

البيت الفني للمسرح رئاسة الفنان إيهاب فهمي مسارح القاهرة والإسكندرية وزارة الثقافة وقطاع المسرح المسرح الكلاسيكي والكوميديا

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