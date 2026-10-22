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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

إياد صالح لـ صدى البلد تحضيرات فيلم «ولا كان على بال» استغرقت عامين.. وأستعد لمسلسل «ميس هناء» في رمضان | فيديو

إياد صالح
إياد صالح
أوركيد سامي

كشف السيناريست إياد صالح، في لقاء خاص لموقع «صدي  البلد » الإخباري، عن كواليس فيلم «ولا كان على بال»، موضحًا أن التحضيرات للعمل استغرقت عامين، بداية من الفكرة والكتابة مرورًا بمرحلة التحضير، وحتى طرح الفيلم حاليًا في دور العرض السينمائي.

وقال إياد صالح إن الفيلم ينتمي إلى نوعية الأعمال الرومانسية الكوميدية، مؤكدًا أنه كان يتمنى عودة هذه النوعية من الأفلام إلى السينما، مثلما كانت حاضرة بقوة في بداية الألفينات، معربًا عن سعادته بتقديم فيلم «ولا كان على بال» الذي يجمع بين الرومانسية والكوميديا و أن الفيلم تم تصوير جميع المشاهد في المدينة الجميلة الاقصر 

وأضاف أن اختيار أبطال الفيلم كان حاضرًا منذ مرحلة الكتابة، مشيرًا إلى أن شعار العمل «الحب بييجي في وقت» يعبر عن حقيقة يراها في الحياة، موضحًا أن الحب غالبًا ما يأتي في وقت لا يتوقعه الناس ولا يكونون مستعدين له أو حاسبين حسابه.

وعلى جانب آخر، أعرب إياد صالح عن سعادته بالتعاون مع جميع أفراد فريق عمل الفيلم، مؤكدًا أنه يستعد خلال الفترة المقبلة لخوض تجربة درامية جديدة من خلال مسلسل «ميس هناء»، المقرر عرضه في موسم رمضان.

وأوضح أن المسلسل من إنتاج طارق الجنايني، وإخراج سلمى الكاشف، وبطولة أسماء جلال، لافتًا إلى أن العمل يمر حاليًا بمرحلة التحضيرات استعدادًا لانطلاق التصوير خلال الفترة المقبلة.

والفيلم من تأليف إياد صالح، وإخراج أحمد عماد، وينتمي إلى فئة الأعمال الرومانسية الكوميدية، التي تمزج بين المواقف الطريفة والمشاعر الإنسانية.

وتدور أحداث الفيلم في مدينة الأقصر، حيث يجسد نور النبوي شخصية مرشد سياحي، تنقلب حياته رأسًا على عقب بعد دخوله في سلسلة من المواقف والمفارقات غير المتوقعة، قبل أن يلتقي بفتاة تغير مسار حياته، وتنشأ بينهما قصة حب تحمل العديد من المفاجآت.

https://youtube.com/shorts/G8nbjpR_b9o?si=K-gMjWxGyF0K1PN-

إياد صالح اخبار الفن نجوم الفن

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