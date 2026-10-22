الفيلم النادر «الطريق إلى الله – ثلاثية شادي عبد السلام» بأوبرا دمنهور 2 نوفمبر

تعرض دار الأوبرا المصرية، برئاسة الأستاذ الدكتور رضا الوكيل، من خلال الإدارة العامة للنشاط الثقافي والفكري، وبالتعاون مع المركز القومي للسينما، الفيلم النادر «الطريق إلى الله – ثلاثية شادي عبد السلام»، وذلك في السابعة مساء الإثنين ٢ نوفمبر، ضمن فعاليات نادي السينما على مسرح أوبرا دمنهور.

ويعقب عرض الفيلم ندوة لمناقشة أبعاد العمل ورؤيته الفنية والفكرية بمشاركة كلا من :

ـ الدكتور أحمد صالح رئيس المركز القومي للسينما

ـ الدكتور محسن أحمد مدير التصوير

يدير الندوة الناقد السينمائي أحمد سعد الدين

وتتكون الثلاثية من ثلاثة أجزاء؛ الأول بعنوان «الحصن»، والثاني بعنوان «الدنداراوية»، وتتمحور فكرة الفيلمين حول سعي الإنسان المصري إلى فهم الحياة وممارستها بصورة صحيحة وإيجابية، من خلال صلته الدائمة بالله، وابتغاء رضاه بالذكر، والتمسك بالأرض، والتحلي بالروح الطيبة، وتوحيد المعبود.



أما الجزء الثالث، فيقدم للمشاهدين تصورًا عن ملامح الحلم السينمائي الذي لم يكتمل للمخرج الكبير الراحل شادي عبد السلام، من خلال مشروعه «مأساة البيت الكبير – أخناتون»، الذي يُعد أحد آخر مشروعاته السينمائية. وكان المخرج الراحل قد أنجز تصوير جزء من العمل قبل رحيله، فيما تولى تلميذه وصديقه الأستاذ الدكتور مجدي عبد الرحمن استكمال مراحله النهائية، اعتمادًا على المادة المصورة التي تركها شادي عبد السلام، إلى جانب مذكراته ومسوداته التفصيلية.