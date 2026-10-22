دينا الشربيني: كنت متخوفة من الكوميديا

حرصت الفنانة دينا الشربيني على المشاركة في حلقة نقاشية بعنوان «الضحك المصري عبر الحدود»، ضمن فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان الجونة السينمائي، حيث تحدثت عن خفة ظل المصريين وقدرتهم على مواجهة الأزمات بروح ساخرة، كما كشفت عن مخاوفها في بداية دخول عالم الكوميديا.



وقالت دينا الشربيني، خلال الندوة، إن المصريين يتمتعون بخفة ظل مميزة، ويحبون السخرية من أنفسهم بطريقة لا تحمل إساءة، مشيرة إلى أن التعامل مع الأزمات ببساطة وروح مرحة يساعدها أحيانا على تجاوز الضغوط، إذ تفضل عدم تعقيد الأمور والنظر إليها بشكل أكثر هدوءا عندما تمر بمواقف صعبة.



وتطرقت دينا الشربيني إلى تعاملها مع المواقف والإفيهات الكوميدية في أعمالها، موضحة أنها لا تشعر بالارتياح تجاه بعض الإفيهات التي تعرض عليها، وهو ما يدفعها أحيانا إلى مناقشة المخرج ومحاولة إقناعه بحذفها، أو الاستغناء عنها خلال التصوير، وقد تطلب حذفها في مرحلة المونتاج إذا شعرت بأنها لا تناسبها.



وكشفت دينا الشربيني عن خوفها في بداية خوض تجربة الكوميديا، مؤكدة أنها شعرت بالقلق من رد فعل الجمهور ومدى تقبله لها في هذا اللون الفني، قائلة: «كنت مرعوبة من فكرة الكوميديا لأنها ريسك كبير، مش عارفة الناس هتتقبلني ولا لأ».



واختتمت حديثها بالتأكيد على حرصها على اختيار أدوارها وتقديم الكوميديا دون مبالغة، مشيرة إلى أنها تحاول التعامل بحذر مع هذا اللون الفني حتى لا تقع في فخ الاستظراف، وأضافت بروح فكاهية: «بحاول على قد ما أقدر أمشي جنب الحيط، ولو استظرفت في حاجات يا ريت متزعلوش».