قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زاد 85 جنيها.. سعر الذهب الآن
«صفرنا مستحقات الشركاء الأجانب».. أبرز رسائل الرئيس السيسي بجلسة «مسيرة الطاقة»
بوابة أوروبا.. ملتقى مصري ألماني أوروبي لدعم فرص العمل والهجرة النظامية
الفصائل اليمنية تعلن استهداف مبنى وزارة الدفاع في العاصمة السعوديِة الرياض
إصابة عدد كبير من العمال في تصادم سيارة ملاكي مع تريسكلين بطريق الفيوم
الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة وأمطار متفاوتة الشدة غدا .. وحرارة تصل إلى 35 درجة بالصعيد
مفتي لبنان: مبادرة شيخ الأزهر خطوة دينية وأخلاقية وإنسانية شجاعة تحتاج إلى التجاوب معها لإنهاء الحروب بالمنطقة
مهيب عبد الهادي يهاجم عموتة: مينفعش تعمل كده مع نجم بحجم وائل جمعة
حجم الاستثمارات 5 تريليونات جنيه.. الكهرباء: الدولة أولت قطاع الطاقة اهتماما خاصا منذ 2014
مصر وكازاخستان ترسمان خريطة توسيع الشراكة .. من التجارة وأمن المياه إلى دعم الدولة الفلسطينية
هل تسقط الأمطار خلال الأيام المقبلة؟.. حالة الطقس وموعد شتاء 2026
وزير الكهرباء يستعرض مسيرة تطوير وتنمية قطاع الكهرباء منذ 2014 وسيناريوهات مواجهة أزمة الطاقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بين الحب والمجتمع.. ورشة للتأليف وعرضان مسرحيان في الليلة الـ21 من «آفاق مسرحية 12

بين الحب والمجتمع.. ورشة للتأليف وعرضان مسرحيان في الليلة الـ21 من «آفاق مسرحية 12
بين الحب والمجتمع.. ورشة للتأليف وعرضان مسرحيان في الليلة الـ21 من «آفاق مسرحية 12
أ ش أ

 شهدت الليلة الحادية والعشرون من فعاليات الدورة الـ12 لمهرجان «آفاق مسرحية 2026»، نشاطًا فنيًا متنوعًا، جمع بين ورشة متخصصة في التأليف المسرحي وعرضين ضمن مسابقة العروض الطويلة، وذلك بمركز آفاق للفنون ومسرح آفاق بوسط البلد، وسط إتاحة الدخول مجانًا للجمهور.

وانطلقت بمركز آفاق للفنون (Studio AfaQ) ورشة متخصصة في التأليف المسرحي، قدمها الكاتب والمخرج محمود جمال حديني، ضمن برنامج الورش المصاحبة للدورة الـ12 من المهرجان، بمشاركة عدد من المتدربين، إذ بدأت الورشة فعالياتها أمس.

وأكد حديني، خلال الورشة، أن «المسرح يبدأ من فكرة بسيطة، لكن قوتها الحقيقية في كيفية تحويلها إلى حكاية تمس الناس»، مشيرًا إلى أهمية امتلاك المؤلف عينًا قادرة على التقاط التفاصيل الصغيرة من المجتمع وتحويلها إلى مادة درامية.

وعلى مسرح آفاق بوسط البلد، شهدت الفترة المسائية تقديم عرضين مسرحيين لفرقتين من القاهرة والجيزة، ضمن مسابقة العروض الطويلة، بحضور لجنة التحكيم المكونة من الدكتور أحمد الدلة، والفنان خالد عبد السلام، والمخرج أحمد صبري، مع إتاحة الدخول المجاني للجمهور.

في السابعة مساء، قدمت فرقة «فول لايت» من القاهرة عرض «سجن الأميرة العاشقة»، من تأليف أحمد حسن عبد اللطيف، وإخراج عمرو بسيوني، طارحا تساؤلا حول طبيعة العلاقات الإنسانية، وما يحدث حين يتحول الحب من مساحة للمشاعر إلى أداة للسيطرة.

ويشارك في بطولة العرض أيمن فخري، وآمال الحكيم، ومودي سالم، وملك عاطف، وعالية عمرو، وعادل مرزوق.

وتأسست فرقة «فول لايت» عام 2020 على يد المخرج عمرو بسيوني، بهدف تقديم عروض مسرحية بمضامين جديدة تواكب الجمهور، وتخوض تجارب مغايرة في المجال المسرحي.

وفي التاسعة مساءً، قدمت فرقة «إلخ» المسرحية من الجيزة عرض «تحت الميكروسكوب»، عن نص «تحت الترابيزة» تأليف سامح عثمان،إعداد وإخراج أحمد الغريب.

وينطلق العرض من فكرة التكبير التدريجي؛ إذ تقترب العدسة أكثر فأكثر، لتتجاوز الطبقة الأولى التي نطلق عليها اسم «المجتمع»، وتكشف تحتها جروحًا قديمة تمتد جذورها إلى التاريخ، وصولًا إلى سؤال يضع المتلقي أمام ذاته: من أنت في هذه الصورة المكبرة؟.

ويشارك في العرض عبد الرحمن قديرة، وآلاء عبد الجليل، وأحمد الغريب، ومارينا نصحي، ومحمد أشرف، وعبد الرحمن محمود، ويوسف رياض.

ويضم الفريق الفني للعرض استعراضات يوسف رياض، وديكور محمد أشرف، وموسيقى أدهم ياسر ، وإضاءة محمد مجدي، فيما شارك في مساعدة الإخراج مروان غاطر، وندى سعيد، وندى ناصر، وفرح سالم، ومحمد هاني.

وتأسست فرقة «إلخ» المسرحية عام 2012 على يد أحمد ناصر الغريب، وشاركت منذ تأسيسها في العديد من المهرجانات المسرحية الدولية والمحلية.

فعاليات الدورة الـ12 لمهرجان «آفاق مسرحية 2026 ورشة متخصصة في التأليف المسرحي مسابقة العروض الطويلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتدى مصر

مدبولي يشرح بالتفصيل ثلاثة خيارات رئيسية أمام الدولة مع ارتفاع أسعار الطاقة

عموتة

طريقة المدرب تفتح باب الأزمات.. أمير هشام يكشف كواليس جدل عموتة ووائل جمعة

الدولار

عقب تراجعه.. أعلى سعر للدولار اليوم الخميس في البنوك

الدواجن

بعد ارتفاع الكتكوت.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الخميس بالأسواق

صورة ارشيفية

ارتفاعات جديدة تضرب أسعار الذهب.. تعرف على آخر التطورات

دعاء الرزق

دعاء الرزق والفرج القريب.. ردد أجمل الأدعية بعد أذان صلاة الفجر

المعاشات

2080 جنيها| زيادة في المعاشات من أول يناير.. اعرف قيمتها

أمير هشام

أمير هشام يوجه رسالة إلى وائل جمعة: أنت أكبر من هذه الأمور

ترشيحاتنا

أمن الطاقة.. كيف تضمن مصر احتياجات المستقبل؟

أمن الطاقة.. كيف تضمن مصر احتياجات المستقبل؟

عبدالمقصود

توابع مباراة بترول أسيوط والزمالك| عبد المقصود الضحية الأبرز.. واعتذار عن المنشور المسيء

محافظ الدقهلية

محافظ الدقهلية خلال جولة بـ شربين : تسريع وتيرة العمل في التصالح وتراخيص البناء.. و يؤكد: إنجاز ملفات المواطنين وتحقيق رضاهم والاستجابة لمطالبهم وشكواهم

بالصور

البانيه من190 لـ230 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس

أسعار الفراخ اليوم
أسعار الفراخ اليوم
أسعار الفراخ اليوم

قوات حرس الحدود: تسهيل العودة الطوعية لـ143 ألف سوداني إلى بلادهم عبر معبري أرقين وقسطل .. صور

قوات حرس الحدود
قوات حرس الحدود
قوات حرس الحدود

قوات حرس الحدود: ضبط 1149 قطعة سلاح و187 ألف طلقة ذخيرة خلال 3 أشهر

صورة من ضبطيات قوات حرس الحدود
صورة من ضبطيات قوات حرس الحدود
صورة من ضبطيات قوات حرس الحدود

صرف مرتبات أكتوبر 2026 اليوم.. كم وصلت الرواتب بعد الزيادة؟

مرتبات شهر اكتوبر
مرتبات شهر اكتوبر
مرتبات شهر اكتوبر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: مهرجان الموسيقى العربية 34.. ليلة انتصر فيها الوفاء لهاني شاكر على الغياب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: حين تصبح التكنولوجيا طرفًا في الحرب

المزيد