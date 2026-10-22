بين الحب والمجتمع.. ورشة للتأليف وعرضان مسرحيان في الليلة الـ21 من «آفاق مسرحية 12

شهدت الليلة الحادية والعشرون من فعاليات الدورة الـ12 لمهرجان «آفاق مسرحية 2026»، نشاطًا فنيًا متنوعًا، جمع بين ورشة متخصصة في التأليف المسرحي وعرضين ضمن مسابقة العروض الطويلة، وذلك بمركز آفاق للفنون ومسرح آفاق بوسط البلد، وسط إتاحة الدخول مجانًا للجمهور.

وانطلقت بمركز آفاق للفنون (Studio AfaQ) ورشة متخصصة في التأليف المسرحي، قدمها الكاتب والمخرج محمود جمال حديني، ضمن برنامج الورش المصاحبة للدورة الـ12 من المهرجان، بمشاركة عدد من المتدربين، إذ بدأت الورشة فعالياتها أمس.

وأكد حديني، خلال الورشة، أن «المسرح يبدأ من فكرة بسيطة، لكن قوتها الحقيقية في كيفية تحويلها إلى حكاية تمس الناس»، مشيرًا إلى أهمية امتلاك المؤلف عينًا قادرة على التقاط التفاصيل الصغيرة من المجتمع وتحويلها إلى مادة درامية.

وعلى مسرح آفاق بوسط البلد، شهدت الفترة المسائية تقديم عرضين مسرحيين لفرقتين من القاهرة والجيزة، ضمن مسابقة العروض الطويلة، بحضور لجنة التحكيم المكونة من الدكتور أحمد الدلة، والفنان خالد عبد السلام، والمخرج أحمد صبري، مع إتاحة الدخول المجاني للجمهور.

في السابعة مساء، قدمت فرقة «فول لايت» من القاهرة عرض «سجن الأميرة العاشقة»، من تأليف أحمد حسن عبد اللطيف، وإخراج عمرو بسيوني، طارحا تساؤلا حول طبيعة العلاقات الإنسانية، وما يحدث حين يتحول الحب من مساحة للمشاعر إلى أداة للسيطرة.

ويشارك في بطولة العرض أيمن فخري، وآمال الحكيم، ومودي سالم، وملك عاطف، وعالية عمرو، وعادل مرزوق.

وتأسست فرقة «فول لايت» عام 2020 على يد المخرج عمرو بسيوني، بهدف تقديم عروض مسرحية بمضامين جديدة تواكب الجمهور، وتخوض تجارب مغايرة في المجال المسرحي.

وفي التاسعة مساءً، قدمت فرقة «إلخ» المسرحية من الجيزة عرض «تحت الميكروسكوب»، عن نص «تحت الترابيزة» تأليف سامح عثمان،إعداد وإخراج أحمد الغريب.

وينطلق العرض من فكرة التكبير التدريجي؛ إذ تقترب العدسة أكثر فأكثر، لتتجاوز الطبقة الأولى التي نطلق عليها اسم «المجتمع»، وتكشف تحتها جروحًا قديمة تمتد جذورها إلى التاريخ، وصولًا إلى سؤال يضع المتلقي أمام ذاته: من أنت في هذه الصورة المكبرة؟.

ويشارك في العرض عبد الرحمن قديرة، وآلاء عبد الجليل، وأحمد الغريب، ومارينا نصحي، ومحمد أشرف، وعبد الرحمن محمود، ويوسف رياض.

ويضم الفريق الفني للعرض استعراضات يوسف رياض، وديكور محمد أشرف، وموسيقى أدهم ياسر ، وإضاءة محمد مجدي، فيما شارك في مساعدة الإخراج مروان غاطر، وندى سعيد، وندى ناصر، وفرح سالم، ومحمد هاني.

وتأسست فرقة «إلخ» المسرحية عام 2012 على يد أحمد ناصر الغريب، وشاركت منذ تأسيسها في العديد من المهرجانات المسرحية الدولية والمحلية.