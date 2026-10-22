مشاكل داخلية يتصدر نسب المشاهدة في مصر .. تفاصيل

تمكن فيلم"مشاكل داخلية"، من تصدر قائمة الأفلام الأعلى مشاهدة في مصر، بعد طرحه على منصة شاهد.

واحتل فيلم مشاكل داخلية، المركز الأول ضمن قائمة الأفلام الأعلى مشاهدة في مصر، من أصل 10 مراكز.

فيلم مشاكل داخلية 32B

من إخراج محمد طاهر وتأليف هيثم دبور، وبطولة الفنان محمد ممدوح، وهنا شيحة وأحمد داش، إلى جانب جيسيكا حسام الدين وجهاد حسام الدين.

وتدور أحداث الفيلم حول لحظة فاصلة فى العلاقة بين أب وابنته المراهقة، فى معالجة إنسانية تمزج بين مشاعر الفقد والاحتواء، وتوازن بين الطابع الدرامى واللمسات الكوميدية.