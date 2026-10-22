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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

قبل تكريمه في القاهرة السينمائي| مدحت العدل.. قلم سينمائي واكب أحلام الشباب وتحولات المجتمع

مدحت العدل
مدحت العدل
أحمد البهى

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي تكريم السيناريست والشاعر الكبير مدحت العدل بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر في دورته الـ47، التي تُقام في الفترة من 11 إلى 20 نوفمبر 2026.

ويعد مدحت العدل من الكتاب الذين تميزوا بتنوع أعماله  بين الكوميديا والدراما الاجتماعية والأكشن، مع اهتمام واضح بقضايا الشباب وأحلامهم وطموحاتهم، إلى جانب تسليط الضوء على الشخصيات المهمشة والتحديات التي تواجهها داخل المجتمع.

كما تميزت تجربة مدحت العدل السينمائية بالقدرة  على استلهام موضوعاته من الواقع، وربطها باهتمامات الجمهور، وهي إحدى السمات البارزة في تجربته، فقد تمكن من خلق  توازن بين الانتشار الجماهيري والعمق الفني.

وقد طرح من خلال أعماله القضايا الاجتماعية وقدم معالجات  سينمائية تتجاوز حدود الحكاية المباشرة الي كشف الواقع وتناقضاته.

وفي السطور التالية نرصد أهم مدحت مدحت العدل السينمائية

أولى المحطات السينمائية الهامة في مشوار مدحت العدل هو فيلم «آيس كريم في جليم» عام 1992، من إخراج خيري بشارة، وبطولة عمرو دياب، وسيمون، وأشرف عبد الباقي، وجيهان فاضل. 

وشارك العدل في كتابة الحوار، إلى جانب إسهامه في كتابة أغاني الفيلم.

عام 1993، قدم فيلم «أمريكا شيكا بيكا»، من إخراج خيري بشارة، وبطولة ومحمد فؤاد، وأحمد عقل وشويكار، وشارك مدحت العدل في كتابة السيناريو والحوار.

عام 1994، تعاون العدل مجددًا مع خيري بشارة في فيلم «حرب الفراولة»، الذي قامت ببطولته يسرا، ومحمود حميدة، وعبد الله محمود، وسامي العدل.

عام 1995، قدم مدحت العدل فيلم  «قشر البندق»، من إخراج خيري بشارة، وبطولة محمود ياسين، وحسين فهمي، وعبلة كامل، وحميد الشاعري، ورانيا محمود ياسين، ومحمد هنيدي، وعلاء ولي الدين، وطارق لطفي.

عام 1996، قدم مدحت العدل فيلم «إشارة مرور»، من إخراج خيري بشارة، وبطولة ليلي علوي  وناقش من خلاله مجموعة من القضايا الإنسانية والاجتماعية عبر شخصيات تتقاطع حكاياتها في شوارع القاهرة.

عام 1998، شارك العدل في كتابة فيلم «البطل»، الذي أخرجه مجدي أحمد علي، وقام ببطولته أحمد زكي، ومصطفى قمر.

وفي العام نفسه، قدم فيلم «صعيدي في الجامعة الأمريكية» حضورًا جماهيريًا واسعًا، وهو من تأليفه وإخراج سعيد حامد، وبطولة محمد هنيدي، ومنى زكي، وأحمد السقا، وغادة عادل، وطارق لطفي، وهاني رمزي.

عام 1999، قدم فيلم «همام في أمستردام»، من تأليف مدحت العدل وإخراج سعيد حامد، وبطولة محمد هنيدي، وأحمد السقا، وموناليزا، وأحمد عيد.

عام 2000، قدم فيلم «بلية ودماغه العالية»، وإخراج نادر جلال، وبطولة محمد هنيدي، وغادة عادل، وسعيد صالح، وصلاح عبد الله.

وفي العام ذاته، قدم فيلم «شورت وفانلة وكاب»، وإخراج سعيد حامد، وبطولة أحمد السقا، ونور، وشريف منير، وأحمد عيد.

عام 2001، قدم فيلم «أصحاب ولا بيزنس»، من إخراج علي إدريس، وبطولة هاني سلامة، ومصطفى قمر، ونور.

عام 2002، قدم فيلم «مافيا»، من إخراج شريف عرفة، وبطولة أحمد السقا، ومنى زكي، ومصطفى شعبان، وأحمد رزق.

عام 2003، قدم فيلم «أوعى وشك»، من إخراج سعيد حامد، وبطولة أحمد عيد، وأحمد رزق، ومنة شلبي.

عام 2010، قدم فيلم الديلر من إخراج أحمد صالح، وبطولة أحمد السقا، ومي سليم، وخالد النبوي.

عام 2023، قدم فيلم «ع الزيرو»، من إخراج ماندو العدل، وبطولة محمد رمضان، ونيللي كريم، وجومانا مراد.

مهرجان القاهرة السينمائي القاهرة السينمائي مهرجان القاهرة مدحت العدل آيس كريم في جليم حرب الفراولة

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