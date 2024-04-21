مدينة أيقونية على أرض عربية بتكلفة 48 مليار دولار.. صرح ذهبي عالمي

بدأت أعمال البناء في مدينة المربع الجديدة في الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية والتي تبلغ قيمتها 48 مليار دولار، مع بدء العمل الأساسي للمخطط الأيقوني على شكل مكعب.

وتقول شركة تطوير مشروع المربع إنه تم بالفعل التنقيب عن حوالي أربعة ملايين متر مكعب من المواد للمشروع، الذي يشكل جزءًا من خطط "رؤية 2030" للمملكة السعودية.

تم الكشف عن المربع الجديد، الذي تم اعتباره العاصمة الجديدة للرياض، في فبراير 2023 باعتباره منطقة وسط المدينة، وقالت الشركة إن المخطط يشكل جزءًا من مشاريع البنية التحتية والعقارات بقيمة 1.3 تريليون دولار أمريكي، وقد كشفت المملكة العربية السعودية عنها منذ عام 2016.

والمربع الجديد هو أحد المشاريع العديدة التي تسعى الدولة إلى تحقيقها لتحويل اقتصادها بعيدًا عن الاعتماد على النفط.

وأشاد مايكل دايك، الرئيس التنفيذي لمشروع المربع، بالمخطط باعتباره يوفر العديد من الفرص الاستثمارية للمستثمرين العالميين الذين يسعون إلى التعامل مع الأسواق الناشئة.

تضم تصميمات المشروع أكثر من 80 مكانًا ترفيهيًا وثقافيًا ومسرحًا غامرًا ومعلمًا جديدًا يسمى المكعب ومتحفًا. ومن المقرر الانتهاء منه بحلول عام 2030.

ويمتد المخطط على مساحة 12 ميلاً مربعاً، ويتضمن معلم المكعاب، والذي إذا تم بناؤه سيكون أحد أكبر المباني المشيدة في العالم، حيث تبلغ أبعاده 400 متر في 400 متر في 400 متر.

وتقول الشركة التي طورت المخطط إن هذا المخطط كبير بما يكفي لاحتواء 20 مبنى وسيغير أفق الرياض، كما يتميز تصميم معلم المكعاب ببرج قائم على قاعدة حلزونية وسط مساحة أرضية تبلغ مليوني متر مربع.

قامت شركة المربع الجديدة للتطوير، التي يرأسها الحاكم الفعلي للمملكة العربية السعودية، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، بالترويج للمخطط مؤخرًا في حدث MIPIM 2024 في مدينة كان بفرنسا، حيث يتنافس اللاعبون العالميون في قطاع التطوير العقاري مع المستثمرين الدوليين.

ووصف دايك الرؤية وراء المربع الجديد بأنها إنشاء وسط مدينة "تحويلي وحيوي ومستدام" والذي سيضع معايير جديدة للتنمية الحضرية ويساهم في تنمية المدينة.



تهدف المملكة العربية السعودية إلى مضاعفة حجم عاصمتها وعدد سكانها باستثمارات تبلغ800 مليار دولار أمريكي في إطار خطتها لعام 2030 لتحديث الدولة إذا تم بناؤها في الوقت المحدد وفي الموعد المحدد، سيكون مشروع المربع الجديد واحد من بين العديد من المعارض في معرض إكسبو العالمي.

وفي العام الماضي، فازت الرياض بحق استضافة معرض إكسبو 2030، متغلبة على بوسان في كوريا الجنوبية وروما.