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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الجيش السوداني يعلن إسقاط مسيرة إستراتيجية معادية قرب منطقة بكوري بولاية النيل الأزرق

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أمنية رشاد الجلوي

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، الخميس، إسقاط طائرة مسيرة إستراتيجية وصفتها بالمعادية، بالقرب من منطقة بكوري بولاية النيل الأزرق، مؤكدة رصدها منذ لحظة عبورها الحدود قادمة من جهة إثيوبيا.

وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، في تعميم صحفي صدر اليوم الخميس 22 أكتوبر 2026، إن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط الطائرة المسيرة صباح اليوم، في إطار عمليات الرصد والتصدي للتهديدات الجوية.

ولم يتضمن التعميم تفاصيل إضافية بشأن الجهة التي أطلقت الطائرة أو طبيعة المهمة التي كانت تنفذها، كما لم يشر إلى وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الحادث.

القوات المسلحة السودانية إسقاط طائرة مسيرة منطقة بكوري ولاية النيل الأزرق جهة إثيوبيا

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