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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

أنفلونزا طيور ولا عادية؟ ..دراسة تحذر من انتشار جائحة جديدة في العالم

صدى البلد

على ما يبدو أن العالم على وشك جائحة جديدة ولكن هناك يتأرجح العلماء بين السبب وراء ذلك الوباء فهناك من يقول أن الجائحة الجديدة ستكون بسبب فيروس أنفلونزا الطيور، وآخرون يجدون أن الأنفلونزا المعتادة هي من ستشكل الجائحة الجديدة.

فقد حذر العلماء من أن فيروسًا شائعًا من المرجح أن يتسبب في حدوث وباء عالمي جديد، وفقًا لدراسة جديدة، وتم تصنيف الأنفلونزا، على أنها أكبر مسببات الأمراض التي تثير القلق من قبل غالبية خبراء الأمراض المعدية في جميع أنحاء العالم بسبب قدرتها على إثارة جائحة.

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يعتبر ثاني أكثر الأمراض إثارة للقلق كان يسمى المرض X،  في حين شملت المسببات المحتملة الأخرى فيروس كورونا، والإيبولا، وفيروس السارس الأصلي من أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وحمى القرم والكونغو النزفية (CCHF).

وتضمنت الدراسة، التي سيتم تقديمها رسميًا في المؤتمر العالمي للجمعية الأوروبية لعلم الأحياء الدقيقة السريرية والأمراض المعدية (ESCMID) في برشلونة في وقت لاحق من هذا الشهر، دراسة استقصائية لـ 187 خبيرًا عالميًا في الأمراض المعدية من 57 دولة مختلفة.

وطُلب من كل خبير تصنيف مسببات الأمراض المختلفة بناءً على خطر الوباء المتصور، بما في ذلك الأمراض الواردة في مخطط البحث والتطوير الخاص بمنظمة الصحة العالمية للعمل على الوقاية من الأوبئة.

واحتل فيروسا CCHF وفيروس إيبولا المركز الخامس، حيث حصل كل منهما على 1.6% من الأصوات للمركز الأول، واعتبرت مسببات الأمراض مثل فيروس نيباه، وفيروس هينيبا، وفيروس حمى الوادي المتصدع الأقل احتمالا للتسبب في جائحة وفقا لتصور الخبراء.

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ولخص الدكتور جون سلمانتون جارسيا، المؤلف الرئيسي من جامعة كولونيا بألمانيا، النتائج: "كشفت الدراسة أن الأنفلونزا، والمرض X، وSARS-CoV-2، وSARS-CoV، وفيروس الإيبولا هي أكثر مسببات الأمراض إثارة للقلق فيما يتعلق إمكاناتهم الوبائية".

وأشار:"تتميز مسببات الأمراض هذه بقدرتها على الانتقال من خلال قطرات الجهاز التنفسي وتاريخ تفشي الأوبئة أو الجائحات السابقة"، وأوضح الدكتور سلمانتون جارسيا، متحدثًا عن تصنيف الأنفلونزا، أن الأنفلونزا تسبب بالفعل أوبئة صغيرة على مستوى العالم كل شتاء، وقال: "في كل شتاء لدينا موسم للأنفلونزا".


ومع ذلك، أضاف الدكتور سلمانتون جارسيا أن العالم أصبح الآن أكثر استعدادًا لمواجهة جائحة عالمي بعد كوفيد، وتابع: "في جائحة كوفيد-19، تعلمنا أشياء كثيرة حول كيفية التعامل مع جائحة فيروسات الجهاز التنفسي".

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أنفلونزا طيور ولا عادية؟ ..دراسة تحذر من انتشار جائحة جديدة في العالم

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