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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

ليالي من الرعب يعيشها سكان مدينة صينية بسبب ظاهرة تتكرر كل 100 عام.. ماذا يحدث؟

صدى البلد

تتزايد المخاوف في الصين من وقوع كارثة فيضانات كبرى في جنوب الصين، والتي قد تترك الملايين بدون منازل، فقد تم بالفعل تأكيد وفاة أحد عشر شخصًا، فيما يوصف بأنه حدث رعب "يحدث مرة كل قرن"، والذي ضرب بالفعل مدينة تشينغيوان في مقاطعة قوانغدونغ.


وتظهر مقاطع الفيديو المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي السيول سريعة الحركة تجرف الجدران والجسور، وتظهر الصور الأخرى شوارع مهجورة في مدينة قوانغدونغ، التي يسكنها 127 مليون شخص، تحت عدة أمتار من المياه.

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وتم إجلاء ما يقرب من 60 ألف شخص من منازلهم في المدينة الساحلية بجنوب الصين، حيث تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت على مدى 12 ساعة في فيضان ضفاف الأنهار الكبرى، فيما تكافح السلطات للتعامل مع حالة الطوارئ.

فقد فاض نهر في مقاطعة قوانغدونغ الشمالية في حدث لا يحدث سوى مرة واحدة كل 100 عام ، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.

فاجأ هطول الأمطار الغزيرة العديد من الأشخاص، الذين شاركوا تجاربهم المرعبة على منصة التواصل الاجتماعي الصينية Weibo، وقال أحد المستخدمين: "هطلت أمطار مثل الشلال لمدة ساعة ونصف على الطريق السريع عندما كنت أقود سيارتي إلى المنزل الليلة الماضية. لم أتمكن من رؤية الطريق على الإطلاق".

وانقطعت الكهرباء عن حوالي 1.16 مليون منزل في جميع أنحاء المقاطعة خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، لكن الكهرباء عادت إلى 80% من السكان بعد أيام، كما انهارت العديد من المنازل أو تعرضت لأضرار جسيمة، وتقدر السلطات أن الأضرار بلغت حوالي 140.6 مليون يوان حتى الآن.

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ولا يبدو أن هناك أي انفراج فوري من الفيضانات، حيث يتوقع خبراء الأرصاد هطول المزيد من الأمطار الغزيرة خلال الفترة المقبلة، وأظهرت لقطات فيديو نشرتها وسائل الإعلام الرسمية رياحا عنيفة تشبه الأعاصير تجتاح المنطقة في قوانغشي المجاورة غربي قوانغدونغ مما أدى إلى تدمير المباني، حيث  تم تسجيل 65 انهيارا أرضيا في مدينة هيتشو الواقعة في مقاطعة قوانغشي.

 

الصين قوانغدونغ الامطار

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