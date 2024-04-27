بعد حادث طفل شبرا الخيمة.. ما الفرق بين الدارك ويب والديب ويب؟

خلعت حادثة طفل شبرا الخيمة بتفاصيلها المفجعة ووحشيتها القلوب من أماكنها، حادث جلل ضغط على زر الإنذار نحو الاستغلال والجرائم التي تتم تحت مظلة الـ "Dark web".

في عالم موازي مباح فيه البيع والشراء وارتكاب الجرائم والابتزاز وغيرها من المخالفات المجتمعية والأخلاقية والدينية، يدفع الالاف حياتهم ثمنًا باهظًا ليزداد ثراء الآخرين.

حادثة طفل شبرا الخيمة



كان الطفل البالغ من العمر 15 عامًا ويدعى "أحمد محمد سعد" هو القربان الذي قدمه المعتدي لـ شخص يقيم في الكويت بعد أن طلب منه أن يذبح الطفل ويمثل بجثمانه ويخرج أحشائه وأعضائه بجانبه.

تمت تلك الجريمة البشعة بدم بارد وتصويرها في بث مباشر أمام أعين الشخص المقيم في الكويت حتى يتأكد من إتمام المهمة وإرسال المبلغ المتفق عليه للجاني والبالغ قدره 5 ملايين جنيه مصري.

انتهت الجريمة وبدأ الجاني في رحلة بحث جديدة عن طفل آخر يكون مصيره نفس مصير الطفل أبن شبرا الخيمة، ولكن الكشف عن جثمان "أحمد " في شقة بمنطقته وإلى جواره أشلائه وأعضائه أنقذ الضحية الجديدة.

فما هو الدارك ويب وماذا يدور بداخله؟



يعد الدارك ويب المظلم جزءًا من الإنترنت يتيح للأشخاص إخفاء هويتهم وموقعهم عن الآخرين وعن جهات إنفاذ القانون، ونتيجة لذلك يمكن استخدام الانترنت المظلم لبيع المعلومات الشخصية المسروقة والأعضاء والإبتزاز وغيرها من التجارة غير الشرعية.

ويحتاج الوصول إلى الإنترنت المظلم أو ما يعرف بـ "الدارك ويب" لاستخدام برامج وتقنيات خاصة، مثل متصفح Tor، أو I2P، فلا يمكن استخدام بحث Google أو المتصفحات، مثل Chrome أو Safari.

ما الفرق بين الدارك ويب والديب ويب؟



غالبًا ما يتم الخلط بين الدارك ويب والديب ويب، وهذا أمر خاطئ فقد تشير شبكة الديب ويب إلى أجزاء الإنترنت التي لا يمكنك الوصول إليها من خلال محركات البحث مثل بحث Google. في حين أن هذا يشمل الدارك ويب.

فإن الديب ويب يتضمن أيضًا صفحات لا يمكنك العثور عليها إلا إذا قمت بتسجيل الدخول، مثل معظم المحتوى المقدم من Gmail وFacebook.

كيف تنتهي المعلومات الشخصية على الدارك ويب؟



تعد انتهاكات البيانات والبرامج الضارة طريقتين شائعتين يمكن أن تؤدي إلى وصول المعلومات الشخصية إلى الويب المظلم.

وتحدث خروقات البيانات عندما يسرق أحد المتسللين بيانات المستخدم من قاعدة بيانات الشركة، ويمكن بيع هذه البيانات لاحقًا إلى لصوص الهوية على الويب المظلم.

البرامج الضارة هي أي نوع من البرامج التي يمكن أن تلحق الضرر بجهاز الكمبيوتر، يمكن للبرامج الضارة سرقة معلومات حساسة من جهاز الكمبيوتر الخاص بك، وإبطائه تدريجيًا، وحتى إرسال رسائل بريد إلكتروني مزيفة من حسابك.

وتضم شبكة الديب ويب 90% من شبكة الإنترنت، بينما من المحتمل أن تشتمل شبكة الدارك ويب على أقل من 0.01%.