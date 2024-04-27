عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

تفصلنا عنها بضع ساعات.. عالم الزلازل الهولندي يحذر من كارثة جديدة

صدى البلد

منذ بزوغ نجم عالم الزلازل الهولندي " فرانك هوجربيتس" العام الماضي مع توقعاته بشأن الزلزال المدمر للمدن التركية، استمر في نشر إحداثياته وتوقعاته التي يصيب بعضها ويخيب بعضها.

تايوان أحدث ضحايا توقعات "فرانك هوجربيتس"


ففي هذه الأيام خرج "فرانك" بتوقعات جديدة منها ما تحقق في تايوان حيث شهدت البلاد زلزال مدمرة نتج عنها انهيارات في المباني، وفي الساعات الاخيرة أعاد "فرانك" نشر تدوينه علبر حسابه على موقع "إكس" يتوقع فيها بكارثة جديدة ستحل علينا في 28أبريل.

وكانت التدوينة التابعة لـ هيئة استبيان هندسة النظام الشمسي التي يرأس مجلس إدارتها، قد ذكر فيها: "أنه هناك حدث تجمع واضح للهزات القوية 5.6 درجات على مقياس ريختر، مع هندسة الكواكب (القمم الأرجوانية/ الحمراء) في فترة التنبؤ، إن الذروة القمرية العالية (الخضراء) التي حدثت أمس يمكن أن تؤدي إلى هزة قوية جديدة في 27 لـ28 أبريل، سيتم نشر فيديو جديد في وقت لاحق يوضح حجم الكارثة" وهو ما يشير بحدوث زلزال جديد في تايوان".

txt

بعد حادث طفل شبرا الخيمة.. ما الفرق بين الدارك ويب والديب ويب؟

txt

أغنى رجل في العالم .. صراع إيلون ماسك ومارك زوكربيرج على صدارة القائمة

الكارثة بدأت ومستمرة

وبعد مرور ساعات قليلة على التدوينة وقع زلزال جديد في تايوان بلغت قوته 5.7 على مقياس ريختر، ومن المتوقع أن تستمر الزلازال في تلك المنطقة خلال الأيام المقبلة.


زلزال تايوان من مارس لنهاية أبريل

حذرت هيئة استبيان هندسة النظام الشمسي، من نشاط زلزالي متزايد يصل إلى 5.6 درجات على مقياس ريختر، أما بالنسبة لهندسة الكواكب والقمر، أكدت على  وقوع مجموعة مكثفة من الهزات القوية في منطقة تايوان بعد تقارب ثلاثة اقترانات كوكبية في 21 أبريل، وقد جرى ذلك فعليا، وفق ما ذكره مركز علم الزلازل التابع للحكومة التايوانية.

txt

أنفلونزا طيور ولا عادية؟ ..دراسة تحذر من انتشار جائحة جديدة في العالم

txt

توجه غريب | دعوات لاستخدام فضلات البشر في زراعة المحاصيل .. ما القصة؟


فيما أوضحت وكالة الأنباء المركزية التايوانية الرسمية « سي إن إيه».أن مركز الزلزال الذي وقع في3 أبريل، تم تحديد مركزه وهو في المحيط الهادئ، على بعد 25.0 كيلومترًا جنوب شرق مقاطعة هوالين على عمق 15.5 كيلومتر، وتسبب في تغيرات في مستويات المياه قبالة الساحل، وشدته بلغت 6+ على مقياس الشدة التايواني المكون من 7 مستويات.

عالم الزلازل الهولندي الزلزال زلزال جديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3500 جنيه| الذهب يخالف التوقعات بعد موجة تراجع.. وعيار 21 الآن مفاجأة

هل تصل عاصفة الأقصر للقاهرة؟|الأرصاد تفجر مفاجأة وتعلن عن سيول بهذه المناطق

حسن المستكاوي يعلق على تأهل الأهلي والترجي لنهائي دوري الأبطال

نبيل الحلفاوي يوجه رسالة إلى لاعب الأهلي أكرم توفيق حول لقاء مازيمبي

إبراهيم سعيد: هذا اللاعب صنع الفارق وكان مؤثرا مع الأهلي أمام مازيمبي

الفراخ رخصت 50 جنيه|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الدواجن والبيض يتراجع

يصل لـ 38 جنيها|مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري.. خبير يوضح

بعد انخفاض الأعلاف.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت

موضوعات متعلقة

بعد حادث طفل شبرا الخيمة.. ما الفرق بين الدارك ويب والديب ويب؟

أغنى رجل في العالم .. صراع إيلون ماسك ومارك زوكربيرج على صدارة القائمة

قصة أصعب طريق تم تنفيذه في العالم.. تفاصيل

أنفلونزا طيور ولا عادية؟ ..دراسة تحذر من انتشار جائحة جديدة في العالم

توجه غريب | دعوات لاستخدام فضلات البشر في زراعة المحاصيل .. ما القصة؟

صورة تنهي حياة صاحبتها داخل بركان نشط| حادثة مؤسفة

أوروبا تحترق مسجلة أعلى نسبة وفيات.. ما القصة؟

سقوط مئذنة في مشهد مهيب بـ تركيا.. لهذا السبب| فيديو

ترشيحاتنا

كارثة.. ما هو الدارك ويب وأضراره بعد حادث طفل شبرا الخيمة؟

%15 أسئلة مقالية.. إمتحانات الثانوية العامة 2024 ورقية بنظام البابل شييت

جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن 25 غارة جوية على غزة خلال اليوم الماضي

تفصلنا عنها بضع ساعات.. عالم الزلازل الهولندي يحذر من كارثة جديدة

العالم الهولندي يثير الجدل بعد توقعاته الصحيحة حول زلازل تايوان

رياح وأمطار رعدية تضرب هذه المناطق.. تحذير عاجل من الأرصاد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمجوهرات لافتة| أمينة خليل تخطف الأنظار في السعودية

باستثمار 600 مليون جنيه استرليني.. إطلاق سيارة ميني آيسمان الجديدة

تجاوز الربع مليون.. سعر فستان أنغام في حفلها بالعاصمة الإدارية

دينا الشربيني تبهر متابعيها بهذه الإطلالة| شاهد

فيديو

زلازل قادمة اليومين المقبلين.. تحذير مرعب من المنجّم الهولندي

قبلت أكون زوجة ثانية.. صابرين تتحدث عن طلاقها للمرة الأولى

ظهرت بعد غياب طويل.. سبب اعتزال شيماء سعيد الفن وارتداء الحجاب

سقطت في دولة عربية.. سيدة هندية تهرب من الشرطة منذ 1993

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الثقافة.. والمختلفون الخمسة

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حالة الفقر في العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية من تغول الرياضة على الشباب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نجيب محفوظ في "أبوظبي"!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رابطة العالم الإسلامي في عهدها الجديد

اﻟﻤﺰﻳﺪ