تفصلنا عنها بضع ساعات.. عالم الزلازل الهولندي يحذر من كارثة جديدة

منذ بزوغ نجم عالم الزلازل الهولندي " فرانك هوجربيتس" العام الماضي مع توقعاته بشأن الزلزال المدمر للمدن التركية، استمر في نشر إحداثياته وتوقعاته التي يصيب بعضها ويخيب بعضها.

تايوان أحدث ضحايا توقعات "فرانك هوجربيتس"



ففي هذه الأيام خرج "فرانك" بتوقعات جديدة منها ما تحقق في تايوان حيث شهدت البلاد زلزال مدمرة نتج عنها انهيارات في المباني، وفي الساعات الاخيرة أعاد "فرانك" نشر تدوينه علبر حسابه على موقع "إكس" يتوقع فيها بكارثة جديدة ستحل علينا في 28أبريل.

وكانت التدوينة التابعة لـ هيئة استبيان هندسة النظام الشمسي التي يرأس مجلس إدارتها، قد ذكر فيها: "أنه هناك حدث تجمع واضح للهزات القوية 5.6 درجات على مقياس ريختر، مع هندسة الكواكب (القمم الأرجوانية/ الحمراء) في فترة التنبؤ، إن الذروة القمرية العالية (الخضراء) التي حدثت أمس يمكن أن تؤدي إلى هزة قوية جديدة في 27 لـ28 أبريل، سيتم نشر فيديو جديد في وقت لاحق يوضح حجم الكارثة" وهو ما يشير بحدوث زلزال جديد في تايوان".

الكارثة بدأت ومستمرة

وبعد مرور ساعات قليلة على التدوينة وقع زلزال جديد في تايوان بلغت قوته 5.7 على مقياس ريختر، ومن المتوقع أن تستمر الزلازال في تلك المنطقة خلال الأيام المقبلة.



زلزال تايوان من مارس لنهاية أبريل

حذرت هيئة استبيان هندسة النظام الشمسي، من نشاط زلزالي متزايد يصل إلى 5.6 درجات على مقياس ريختر، أما بالنسبة لهندسة الكواكب والقمر، أكدت على وقوع مجموعة مكثفة من الهزات القوية في منطقة تايوان بعد تقارب ثلاثة اقترانات كوكبية في 21 أبريل، وقد جرى ذلك فعليا، وفق ما ذكره مركز علم الزلازل التابع للحكومة التايوانية.



فيما أوضحت وكالة الأنباء المركزية التايوانية الرسمية « سي إن إيه».أن مركز الزلزال الذي وقع في3 أبريل، تم تحديد مركزه وهو في المحيط الهادئ، على بعد 25.0 كيلومترًا جنوب شرق مقاطعة هوالين على عمق 15.5 كيلومتر، وتسبب في تغيرات في مستويات المياه قبالة الساحل، وشدته بلغت 6+ على مقياس الشدة التايواني المكون من 7 مستويات.