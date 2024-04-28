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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

سمة مشتركة بين البشر والدجاج.. ما هي؟

صدى البلد

قد يبدو احمرار الوجه بسبب الغضب سمة إنسانية فريدة، ولكن وفقًا للعلماء في فرنسا، يتحول لون الدجاج أيضًا إلى اللون الأحمر عند تعرضها لمواقف حرجة أو سلبية.

في دراسة جديدة، تم إطعام الدجاج وجبة من الديدان وفي هذه الأثناء تمت مراقبة الدجاج من خلال كاميرات المراقبة تحت إشراف قبل أحد الباحثين بينما ركزت الكاميرات على وجوههم.

وفي حين أن وجه الدجاج يتحول إلى القليل من اللون الأحمر عندما يكون سعيدا، فقد وجد العلماء أنه ييكون أكثر احمرارا عندما يكون مرتبكا أو مضطربا، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

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ويمتلك الدجاج الكثير من الأوعية الدموية القريبة من سطح الجلد في وجهه لذلك يصبح الجلد أحمر فاتح عند زيادة تدفق الدم، وقاد الدراسة باحثون في المعهد الوطني الفرنسي لبحوث الزراعة والأغذية والبيئة (INRAE).

وقالت دلفين سوليه، إحدى مؤلفي الدراسة في INRAE، لـ MailOnline: "قد تساعد هذه النتيجة، على سبيل المثال، في تقييم جودة العلاقة بين الإنسان والحيوان"، وقد لوحظ بالفعل احمرار الوجه أثناء أوقات الإثارة في عدد قليل من الطيور الأخرى مثل الببغاوات الزرقاء والصفراء.

لمعرفة ما إذا كان للدجاج استجابة مماثلة، قام الباحثون في المعهد الوطني الفرنسي للبحوث الزراعية والغذاء والبيئة (INRAE) بمراقبة ستة دجاجات من نوع ساسكس على مدى ثلاثة أسابيع.

تم إطعام الطيور إما وجبة لذيذة من الديدان أو تم أسرها من قبل الباحثين واحتجازها مع تغطية أجنحتها لمدة دقيقة، وخلال هذا الوقت، تم تسجيل الدجاج بعناية، وجمع 18000 صورة مختلفة لوجوههم.

وباستخدام برنامج كمبيوتر صممه الباحثون، تمكنوا من ملاحظة أن الدجاج أصبح أكثر احمرارًا خلال فترات البهجة والسعادة، وتقول السيدة سوليه: "في دراستنا وجدنا أن الدجاج يحمر خجلاً في المواقف الإيجابية المرتبطة بالمكافأة والمتعة".

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وأوضحوا أنه لوحظ أن الدجاج يزداد احمرار وجهه في المواقف السلبية، على سبيل المثال، عندما اصطدنا الدجاج، خلال هذا الوقت، تم تسجيل الدجاج الكامل، وتحكم 18000 صورة مختلفة لوجوههم.

ليس من المعروف بالضبط لماذا يحمر الدجاج بهذه الطريقة، ومع ذلك، تشير سوليه إلى أنه قد يكون له وظيفة الإشارة لإظهار الحالات العاطفية للطيور الأخرى، وفي الوقت نفسه، يعد الوجه الشاحب علامة على الهدوء والرضا، لأن الدجاج الذي كان يستريح كان لديه القليل من الاحمرار حتى يزعجه شيء ما.

وتمكن الباحثون أيضًا من استخدام هذه المعلومات لمعرفة كيفية اعتياد الدجاج على البشر مع مرور الوقت.

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