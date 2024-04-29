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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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إتحاد منتجي الدواجن عن المقاطعة: الإنتاج والإتاحية المؤثران في توازن وتراجع الأسعار|فيديو

أسعار الدواجن
أسعار الدواجن

قال الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس إتحاد منتجي الدواجن، إن المقاطعة شئ إيجابي وأسلوب حضاري، مؤكداً أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الدواجن و البيض ، بالإضافة إلى أن نصيب الفرد في مصر متدني.

 75% من تكلفة الدواجن في الأعلاف

 

وأضاف ثروت الزيني خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"،أن 75% من تكلفة الدواجن في الأعلاف و الأدوية و اللقاحات، معلقاً:" إحنا أمام تكلفة ومستويات فعلية جديدة، لسة المواطن مش متعود عليها".

وتابع  نائب رئيس إتحاد منتجي الدواجن، قائلاً:"الإنتاج والإتاحية، هما العناصر المؤثرة في توازن و تراجع أسعار الدواجن".

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