إتحاد منتجي الدواجن عن المقاطعة: الإنتاج والإتاحية المؤثران في توازن وتراجع الأسعار|فيديو

قال الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس إتحاد منتجي الدواجن، إن المقاطعة شئ إيجابي وأسلوب حضاري، مؤكداً أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الدواجن و البيض ، بالإضافة إلى أن نصيب الفرد في مصر متدني.

75% من تكلفة الدواجن في الأعلاف

وأضاف ثروت الزيني خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"،أن 75% من تكلفة الدواجن في الأعلاف و الأدوية و اللقاحات، معلقاً:" إحنا أمام تكلفة ومستويات فعلية جديدة، لسة المواطن مش متعود عليها".

وتابع نائب رئيس إتحاد منتجي الدواجن، قائلاً:"الإنتاج والإتاحية، هما العناصر المؤثرة في توازن و تراجع أسعار الدواجن".