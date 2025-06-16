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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

سفير مصر ببرلين يبحث مع رئيس وزراء ولاية ساكسوني انهالت تطوير العلاقات الثنائية بين الجانبين

سفير مصر لدى برلين السفير الدكتور محمد البدري
سفير مصر لدى برلين السفير الدكتور محمد البدري

قام سفير مصر لدى برلين السفير الدكتور محمد البدري، بزيارة إلى ولاية "ساكسوني انهالت"، حيث عقد لقاءات رفيعة ومكثفة مع مسئولي الولاية، وعلى رأسهم رئيس وزراء الولاية الدكتور راينر هاسيلوف.


‏ وتناول اللقاء مع رئيس الوزراء فتح فرص أمام انتقال العمالة المصرية المدربة الي الولاية وسبل التعاون بين مصر ومجمع الصناعات الكيميائية بالولاية بما في ذلك نقل التكنولوجيا الالمانية من خلال التعاون المباشر والبحث والتطوير العلمي، فضلا عن تنشيط السياحة الوافدة من الولاية الي مصر من خلال حملات مشتركة، وكذلك سبل تطوير التعاون مع جامعات الولاية لما تمتلكه من خبرات واسعة في مجالات العلوم التطبيقية. 


من ،جانبه رحب رئيس وزراء الولاية بالتعاون مع مصر في هذه المجالات، مؤكدا حاجة الولاية للعمالة المصرية لتعويض النقص الذي تشهده في مجالات مختلفة.


وأشار إلى قيامه بتوجيه عدد من الجامعات لتوسيع فرص التعاون مع مصر، فضلا عن ضرورة التحرك لفتح افاق التعاون الصناعي لاسيما وأن هذه الولاية تربطها بمصر علاقات تعاون منذ خمسينات القرن الماضي.


وفي السياق، استعرض السفير الدكتور البدري الامكانات التي تتمتع بها مصر في هذه الصناعات الهامة، بما في ذلك خطة مصر الطموحة لانتاج الهيدروجين الاخضر والبتروكيماويات.


وأعرب رئيس وزراء الولاية عن استعداده لاتخاذ خطوات عملية لتفعيل مثل هذا التعاون لا سيما وأن 60 % من إنتاج ألمانيا من الصناعات الكيميائية يتم في ولاية "ساكسوني انهالت" وولاية "راينلاند بالاتينات"، وانهم في حاجة لشركاء استراتيجيين من مختلف انحاء العالم. 


من ناحية أخرى، التقي السفير الدكتور البدري مع رئيس جامعة "Otto von Guericke"، اوتى فون جوريك إحدى أهم جامعات الولاية، حيث جرى التباحث حول امكانية قيام الجامعة لاستقبال 100 طالب مصري خلال العام الاكاديمي القادم؛ للدراسة في تخصصات الجامعة المختلفة مع النظر في أن يتم توفير منح كاملة لنسبة 10 % من هؤلاء الطلاب واتاحة الفرصة لهم للبحث عن فرص عمل في الولاية بعد تخرجهم.


وتم الاتفاق على بلورة هذا التعاون خلال الاسابيع القادمة تمهيدا للاعلان عن فتح باب التقدم للدراسة في الجامعة.


من جانب آخر، عقد السفير البدري اجتماعا مع رئيس واعضاء غرفة التجارة والصناعة بالولاية، حيث تم التباحث حول التعاون في مجال تحسين فرص الصادرات الزراعية لالمانيا وجذب الاستثمارات في مجال التصنيع الزراعي؛ بما في ذلك عقد مؤتمر للاستثمار في مجال التصنيع الزراعي تحت رعاية السيد وزير الزراعة واستصلاح الاراضي؛ بما يسهم في دعم الصادرات الزراعية المصنعة إلى الولاية.


وتم الاتفاق على بدء التفاوض حول مذكرة تفاهم لفتح آفاق للعمالة المصرية الراغبة في السفر لألمانيا.

سفير مصر لدى برلين السفير الدكتور محمد البدري ولاية ساكسوني انهالت رئيس وزراء الولاية الدكتور راينر هاسيلوف

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