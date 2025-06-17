سيمبوزيوم عن نيقية لخدام وشباب إيبارشية مسيساجا

نظمت إكليريكية القديس بولس الرسول، التابعة لإيبارشية مسيساجا وڤانكوڤر وغربي كندا، تحت إشراف نيافة الأنبا مينا أسقف الإيبارشية، يومًا دراسيًا، للخدام والشباب في وادي والدة الإله التابع لكنيسة السيدة العذراء والقديس اثناسيوس.

مجمع نيقية

دارت محاضرات اليوم الدراسي عن مجمع نيقية وذلك في إطار مشاركة الإيبارشية في احتفالات الكنيسة بمرور ١٧ قرنًا على انعقاد مجمع نيقية.

شارك في أعمال اليوم الدراسي الراهب القمص بنيامين المحرقي والقس مكاري يوسف والقس بول جرجس والقس كيرلس عطية والدكتورة شيرين إلى جانب عدد من خدام الإكليريكية.