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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا|بسعر أقل من 6000 جنيه.. أحدث وأقيم موبايل 5G من Realme وتطبيقات سحرية هتدلع بيها موبايلك.. مش هتصدق إنها ببلاش

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

بسعر أقل من 6000 جنيه.. أحدث وأقيم موبايل 5G من Realme

أعلنت Realme عن هاتف Realme C65 5G للسوق الهندي. وهو الآن أحدث هاتف 5G بأسعار معقولة من العلامة التجارية. بسعر يبدأ من 9,999 روبية (بما في ذلك العرض) أي ما يعادل 5700 جنيه مصري.

ويتنافس C65 مع بعض الهواتف الأخرى ذات التكلفة المنخفضة التي تم إطلاقها في الشهور القليلة الماضية في الهند، مثل Poco M6 5G، و Poco M6 Pro 5G، و Lava Blaze 2 5G، و Itel P55 5G. إليك نظرة على أهم 5 ميزات لـ C65.

هاتف يسحق الجميع.. تسريبات حول سعر موبيل Xperia 1 VI

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تطبيقات سحرية هتدلع بيها موبايلك.. مش هتصدق إنها ببلاش

في عالم التكنولوجيا المتطور، أصبح الهاتف الذكي رفيقنا الدائم في مختلف جوانب حياتنا. نستخدمه للتواصل، والعمل، والترفيه، والتعلم، وغيرها الكثير. ولكن مع ازدياد عدد التطبيقات المتاحة على المتاجر الإلكترونية، قد يصعب علينا اختيار التطبيقات المفيدة حقاً والتي تستحق تحميلها على هواتفنا.

هاتف يسحق الجميع.. تسريبات حول سعر موبيل Xperia 1 VI

إذا كنت تبحث عن هاتف بمواصفات خارقة وإمكانيات عصرية يمكنك شراء هاتف  شركة سوني  Xperia 1 VI  والمتوقع إصداره رسميا في الأسواق في  17 من شهر مايو المقبل 

على الجانب الآخر وفقا  لموقع" phonearena "تسريبات عديدة دارت حول هاتف Xperia 1 VI خلال الفترة الماضية، وتحديدا عن تفاصيل مواصفات وتصميم هذا الإصدار.

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