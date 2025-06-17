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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

فضل صيام رأس السنة الهجرية.. ماذا قال عنه النبي؟

فضل صيام رأس السنة الهجرية
فضل صيام رأس السنة الهجرية
أحمد سعيد

فضل صيام رأس السنة الهجرية 2025، يتساءل الناس مع قرب هذه المناسبة العظيمة عن حكم صيام أول السنة الهجرية الجديدة 2025 وهو بداية شهر محرم وحكم مشروعيته، وفي السطور التالية نتعرف على ما قالته دار الإفتاء المصرية حول صيام رأس السنة الهجرية.

فضل صيام رأس السنة الهجرية

وفي السياق، كشفت دار الإفتاء عن حكم صيام رأس السنة الهجرية، مؤكدة أنه يجوز شرعًا التطوع بصيام أول يوم من أيام شهر الله المحرم الذي هو أول شهر من شهور السنة الهجرية. 

واستشهدت دار الإفتاء المصرية، بحديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ،...الحديث» رواه مسلم.

متى تبدأ السنة الهجرية الجديدة 1447؟

وكانت دار الإفتاء المصرية أعلنت استطلاع هلال شهر محرم لتحديد موعد رأس السنة الهجرية 2025، في يوم الأربعاء الموافق 25 يونيو، من خلال لجان دار الإفتاء الشرعية والعلمية الموزعة في عدد من محافظات الجمهورية، بالتعاون مع المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، باستخدام الوسائل البصرية والفلكية الدقيقة.

ووفقًا للحسابات الفلكية، فإن إجازة رأس السنة الهجرية 2025 ستكون يوم الخميس 26 يونيو 2025، وبالتالي سيكون بداية العام الهجري الجديد في مصر.

لماذا بداية السنة الهجرية في محرم؟

وذكرت كتب التاريخ الإسلامي أن الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مدة حكمه الرشيدة جمع الصحابة ليضعوا موعدا للتقويم الإسلامي، وكانت هناك بعض الآراء تقول "نؤرخ من مولد الرسول، بينما اقترح البعض الآخر بالأخذ بتاريخ وفاته، فى حين قال البعض الآخر بالأخذ بهجرته وكان الرأى الأخير هو الراجح والمتوافق عليه.

كما استشار الخليفة عمر بن الخطاب في هذه المسألة، عثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، فوافقاه الرأي، وبذلك انطلقت السنة الهجرية من هجرة الرسول التى توافق 622 للميلاد، لتصبح السنة الأولى فى التاريخ الهجري.

شهور السنة الهجرية لسنة 1447

وتبدأ رأس السنة الهجرية 1447 بـ 12 شهرا هي بالترتيب: "مُحرّم، وصفر، وربيع الأول، وربيع الآخر، وجمادى الأولى، وجمادى الآخرة، ورجب، وشعبان، ورمضان، وشوّال، وذو القعدة، وذو الحجة.

وتعد الأشهر الحرم كان العرب يقدسونها حتى جاء الإسلام وصدق على هذه الفطرة السليمة وهي أشهر "مُحرّم، ورجب، وذو القعدة، وذو الحجة".

دعاء رأس السنة الهجرية 2025

1. اللهم في بداية هذا العام الجديد جدد أرواح ذبلت واهدي قلوب ضلت واشف أجساد أنهكها المرض وفرج هموم باتت في قلوبنا ولا يعلم بها إلا أنت اللهم عاما جميلا بالقرب منك.

2. اللهم إني استودعتك عام مضى من عمري فاغفر لي ما كان فيه و اكتب لي الخير و بارك لي في هذا العام و اجعله عام أجمل مما مضى و اجعله بداية لأجمل الأقدار.

3. في بداية العام الجديد اللهم إنا نستودعك أهالينا وأنفسنا من الحوادث والفواجع ومن كل عين و مرض وهم وغم واجعله عام مليء بالافراح وكل ما يسرنا يا كريم.

4. وفي أول فجر في العام الجديد اللهم اجعله بداية لكل فرح ونهاية لكل حزن.

5. اللهم اجعله عام شفاء لكل مريض وفرج لكل مهموم يارب العالمين.

6. اللهم مع بداية العام الجديد اكتب لنا الخير فيه واجعله ختام لأحزاننا وبداية لحياة جديدة مليئة بالسعادة.

7. عام من عمري مضى و عام جديد أبتدى اللهم انها بداية سنة جديدة لي فاجعل عامي هذا أجمل مما تمنيت.

8. عام جديد اللهم ارزقنا حلاوة الرحمة وطول الصحبة ولذة المغفرة وصفاء الود وتجنب الزلل وبلوغ الأمل وحسن الخاتمة.

9. اللهم اجعله عاما لا يضيق لنا فيه صدر ولا يخيب لنا فيه أمر ولا يرد لنا فيه دعاء واحفظ لنا من نحب و بشرنا بما يسر وحقق لنا ما نتمنى.

10. اللهم اني استودعتك السنة الجديدة، يارب اجعلها مليئة بالتوفيق والسعادة، اللهم إني استودعتك فتحها ونورها وبركتها وهداها وأعوذ بك من شر مافيها وشر ما بعدها.

11. اللهم اختم لنا عامنا الماضي بالصالحات وبارك لنا في السنة الجديدة واجعل الفرح واليسر فيها.

12. اللهم اجعل السنة الجديدة سنة خير ومحبة وسلام لأمتنا العربية والإسلامية تمنياتي للجميع عام جديد مليء بالنجاح والعافية والسعادة.

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