بسعر أقل من 6000 جنيه.. أحدث وأقيم موبايل 5G من Realme

أعلنت Realme عن هاتف Realme C65 5G للسوق الهندي. وهو الآن أحدث هاتف 5G بأسعار معقولة من العلامة التجارية. بسعر يبدأ من 9,999 روبية (بما في ذلك العرض) أي ما يعادل 5700 جنيه مصري.

ويتنافس C65 مع بعض الهواتف الأخرى ذات التكلفة المنخفضة التي تم إطلاقها في الشهور القليلة الماضية في الهند، مثل Poco M6 5G، و Poco M6 Pro 5G، و Lava Blaze 2 5G، و Itel P55 5G. إليك نظرة على أهم 5 ميزات لـ C65.

1. أول هاتف يعمل بشريحة Dimensity 6300 في العالم



هاتف Realme C65 5G هو أول هاتف في العالم يتميز بشريحة Dimensity 6300، مما يجعله أقوى هاتف 5G في فئته السعرية.

وتعمل الشريحة بتقنية 6 نانومتر كافية جيدًا للألعاب العادية وتوفر أداء سلسًا. سواء كانت مُمسكة بشكل رأسي أو أفقي، فإن نظام الهوائي بزاوية 360 درجة حول الإطار الأوسط للجهاز يعزز الاتصال بتقنية 5G.

وتأتي الشريحة مع 4 جيجابايت / 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي LPDDR4x، وحتى 6 جيجابايت من الذاكرة العشوائية الافتراضية، و 128 جيجابايت من التخزين UFS 2.2.

ويتضمن الهاتف فتحة تخزين مخصصة لإضافة حتى 2 جيجابايت من بطاقة microSD.

كما يأتي ببطارية بسعة 5,000 مللي أمبير مع دعم الشحن بقوة 15 واط.

2. دعم البرمجيات

بالرغم من أنه هاتف 5G، إلا أن Realme C65 يفتخر بنظام Android 14 الأحدث ويعد بتلقي تحديثات إلى Android 15 و 16، كما سيتم أيضًا توفير 3 سنوات من التحديثات الأمنية للهاتف.

ويحتوي الهاتف على العديد من التطبيقات المحملة مسبقًا، التي قد يعتبرها الكثيرون برامج زائدة.

3. إيماءات الهواء، الزر الديناميكي، الكبسولة الصغيرة

تدعم الكاميرا الأمامية والحساسات المرافقة إيماءات الهواء، مما يسمح للمستخدمين بتشغيل الجهاز باستخدام الإيماءات عندما يكونون مشغولين بتناول الطعام.

ويعمل زر الطاقة بالفعل كمستشعر بصمات الأصابع. ومع ذلك، تضيف ميزات الزر الديناميكي وظائف إضافية إلى زر الطاقة، من خلال لمس والضغط على زر الطاقة، ويمكن للمستخدمين تغيير أوضاع الصوت، وتمكين أو تعطيل وضع عدم الإزعاج / وضع القيادة / وضع المعركة، وما إلى ذلك.

كما يدعم C65 Mini Capsule 2.0، الذي يعرض إشعارات، وتشغيل الموسيقى، وتحديثات الطقس، وعدد الخطوات، وما إلى ذلك.

4. شاشة مقبولة



يأتي Realme C65 بلوحة IPS LCD بقياس 6.67 إنش قطريًا، تدعم دقة HD+ (1604 × 720 بكسل)، وسطوعًا قصوى يصل إلى 625 نيت، وتوفر خيارات تحديث للشاشة قابلة للتعديل، مثل 50 هرتز / 60 هرتز / 90 هرتز / 120 هرتز.

وتأتي الشاشة مع ميزة اللمس الذكي بقطرات المطر، مما يجعل من الممكن استخدام الشاشة بيدين مبللتين.

وعلاوة على ذلك، يؤكد Realme أنه الهاتف الوحيد في فئته السعرية الذي يحصل على شهادة TUV Rheinland Low Blue Light، مما يضمن تجربة مريحة للمستخدم.

بالنسبة للصوت، يقدم مكبر صوت واحد ومنفذ سماعات رأس بقياس 3.5 ملم.

5. تصميم جذاب



يأتي هاتف Realme C65 5G باللونين الأخضر الريشي والأسود اللامع. النسخة الخضراء، التي تلقيتها من الاستعراض، تبدو تمامًا مثل Realme P1 التي ظهرت في بداية هذا الشهر.

ويحتوي C65 على تصميم ريشي على الجزء الخلفي، ولكن وحدة الكاميرا الخاصة به تبدو مختلفة قليلاً عن P1.

ويتميز حافة الجزء العلوي من C65 بميكروفون ثانوي وفتحة بطاقة SIM حول الحواف.

ويحتوي الطرف المقابل له على مقبس سماعة صوت بقياس 3.5 ملم، وميكروفون، ومنفذ USB-C، وشبكة مكبر الصوت على اليمين.

كما يحتوي على مفتاح تحكم في مستوى الصوت وزر طاقة مدمج مع مستشعر بصمات الأصابع، بينما على اليسار، فإنه فارغ.

الجهاز يحتوي كذلك على حواف مسطحة ويبلغ سمكه فقط 7.89 ملم. يزن الهاتف 190 جرامًا. يحتوي الهاتف على تصنيف IP54 لمقاومة الغبار والماء.



ميزات أخرى

يحتوي هاتف Realme C65 5G على كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل للصور الشخصية. في الخلف، يحتوي على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وعدسة مساعدة بدقة 2 ميجابكسل.