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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

تطبيقات سحرية هتدلع بيها موبايلك.. مش هتصدق إنها ببلاش

تطبيقات سحرية هتدلع
تطبيقات سحرية هتدلع بيها موبايلك..مش هتصدق إنها ببلاش

في عالم التكنولوجيا المتطور، أصبح الهاتف الذكي رفيقنا الدائم في مختلف جوانب حياتنا. نستخدمه للتواصل، والعمل، والترفيه، والتعلم، وغيرها الكثير. ولكن مع ازدياد عدد التطبيقات المتاحة على المتاجر الإلكترونية، قد يصعب علينا اختيار التطبيقات المفيدة حقاً والتي تستحق تحميلها على هواتفنا.

 

في هذا التقرير، سنقدم لكم مجموعة من التطبيقات المجانية التي ستغير نظرتكم إلى إمكانيات هاتفكم الذكي، وستجعلكم تكتشفون ميزات جديدة لم تتوقعوها.

 

1. تطبيق "Spatial Touch":

يُتيح لك هذا التطبيق التحكم في هاتفك الذكي باستخدام إيماءات اليد، دون الحاجة إلى لمس الشاشة. يمكنك استخدام إيماءات مختلفة للتحكم في الصوت، وتغيير التطبيقات، والتقاط الصور، وغيرها الكثير.

2. تطبيق "Action Notch":

يُضيف هذا التطبيق ميزات جديدة إلى شاشة هاتفك الذكي، مستفيداً من المساحة المحيطة بكاميرا السيلفي. يمكنك استخدام هذه المساحة لعرض الإشعارات، والتحكم في الموسيقى، والوصول إلى التطبيقات المفضلة لديك.

3. تطبيق "Micro Gesture":

يُتيح لك هذا التطبيق التحكم في هاتفك الذكي باستخدام إيماءات دقيقة جداً على الشاشة. يمكنك استخدام هذه الإيماءات لفتح التطبيقات، والتقاط الصور، والتحكم في مستوى الصوت، وغيرها الكثير.

4. تطبيق "Adaptive Controls":

يُساعدك هذا التطبيق على التحكم بشكل أفضل في التطبيقات التي تستخدمها بكثرة. يمكنك تخصيص عناصر التحكم في الشاشة لكل تطبيق، مما يسهل عليك الوصول إلى الوظائف الأساسية دون الحاجة إلى التنقل بين القوائم.

5. تطبيق "AppDrop":

يُتيح لك هذا التطبيق حذف التطبيقات غير المستخدمة بسهولة. يمكنك ببساطة إسقاط أيقونة التطبيق على أيقونة سلة المهملات لإزالته من هاتفك الذكي.

6. تطبيق "Noterly":

يُعد هذا التطبيق بمثابة دفتر ملاحظات رقمي يمكنك استخدامه لتدوين أفكارك وملاحظاتك. يتميز التطبيق بواجهته البسيطة وسهولة استخدامه، بالإضافة إلى إمكانية مشاركة الملاحظات مع الآخرين.

7. تطبيق "Modern Theme Launcher":

يُقدم لك هذا التطبيق مجموعة واسعة من الثيمات الحديثة لتغيير مظهر هاتفك الذكي. يمكنك الاختيار من بين مختلف الثيمات لتناسب ذوقك واحتياجاتك.

8. تطبيق "Notcha":

يُخفي هذا التطبيق شريط الإشعارات في هاتفك الذكي، مما يمنحك شاشة عرض أكبر للمحتوى. يمكنك تخصيص التطبيق ليعرض الإشعارات في وضع مصغر أو لإخفائها بالكامل.

9. تطبيق "iWidgets":

يُتيح لك هذا التطبيق إضافة أدوات واجهة مستخدم (Widgets) جديدة إلى شاشة هاتفك الذكي. يمكنك الاختيار من بين مجموعة واسعة من الأدوات لمختلف الاحتياجات، مثل الطقس، والأخبار، والتقويم، وغيرها الكثير.

10. تطبيق "Giga Icon":

يُضفي هذا التطبيق لمسة إبداعية على أيقونات التطبيقات في هاتفك الذكي. يمكنك تغيير حجم الأيقونات ووضعها في إطارات مختلفة، مما يمنح هاتفك مظهرًا فريدًا.

 

هذه مجرد مجموعة صغيرة من التطبيقات المجانية التي تفتح أمامك آفاقًا جديدة لاستخدام هاتفك الذكي. ننصحك بتجربة هذه التطبيقات واكتشاف المزيد من ميزاتها الرائعة.

ملاحظة:

* يرجى التأكد من توافق هذه التطبيقات مع نظام تشغيل هاتفك الذكي قبل تحميلها.

* قد تحتوي بعض التطبيقات على عمليات شراء داخلية.

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