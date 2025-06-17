للوقاية من المضاعفات.. اكتشف أعراض سرطان المثانة

يعد سرطان المثانة من اكثر الامراض التي تهدد الرجال والنساء لذا لابد من اكتشافه مبكرا للتمكن من الوقاية من مضاعفاتها الخطيرة وعلاجه.

ووفقا لما جاء في موقع nhs نعرض لكم أهم أعراض مرض سرطان المثانة الرئيسية.

أعراض سرطان المثانة

نعرض لكم في السطور التالية اهم الأعراض الرئيسية لمرض سرطان المثانة

العلامة الرئيسية لسرطان المثانة هي وجود دم في البول خاصة إذا كان متكررا أو كثيفا.

وجود ألم أو حرقة أو لسعة أو حكة عند التبول

الإصابة بالعديد من التهابات المسالك البولية

الحاجة إلى التبول بشكل متكرر

الحاجة إلى التبول فجأة بشكل غير متوقع دون تمهيد

فقدان شهيتك وفقدان الوزن دون اتباع أنظمة إنقاص الوزن أو أدوية الدايت

المعاناة من ألم في ظهرك وأسفل البطن

المعاناة من ألم أو وجع أو تحسس في عظامك

من أهم علامات سرطان المثانة الشعور بالتعب الشديد دون وجود سبب واضح

الشعور بالإعياء الشديد بدون سبب أو مرض من أعراض سرطان المثانة ولكنه أيضا من أعراض عدد كبير من الأورام السرطانية الأخرى.