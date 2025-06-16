مفيد وسهل جدا.. عصير اللبن الرائب المنعش

إذا كنتي تودين تناول مشروبات سهلة ومفيدة نقدم إليكِ طريقة سهلة وسريعة لعمل عصير باللبن الرايب بطعم لذيذ ومنعش، مناسب لفصل الصيف:

عصير اللبن الرايب بالفواكه (اختياري)

المكونات:

كوب لبن رايب (بارد)

نصف كوب ماء بارد (حسب القوام المطلوب)

ملعقة كبيرة عسل أو سكر (حسب الرغبة)

فواكه حسب الاختيار (موز - فراولة - مانجو... اختياري)

مكعبات ثلج (اختياري)

طريقة التحضير:

في الخلاط الكهربائي، ضعي اللبن الرايب مع الماء.

أضيفي السكر أو العسل وقلّبي حتى يذوب تمامًا.

يمكن تضيفي فواكه، ضيفي الفاكهة المقطعة واخلطي جيدًا حتى تحصلي على قوام ناعم.

أضيفي مكعبات الثلج واخلطي مرة أخيرة.

قدميه فورًا في أكواب التقديم.

نصائح:

يمكنكِ الاستغناء عن الفواكه إذا كنتِ تفضلين الطعم التقليدي للبن الرايب.

لنسخة منعشة، يمكن إضافة رشة نعناع أو عصير ليمون.

يمكن استخدام اللبن الرايب الجاهز أو تحضيره منزليًا بترك اللبن في درجة حرارة الغرفة يوم كامل مع ملعقة زبادي.