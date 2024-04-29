العالم يتراجع إلى الخلف.. كارثة الحصبة تلوح في الأفق| تضاعف حالات الإصابة بالمرض خلال عام والخطر مميت

الحصبة مرض شديد العدوى سببه فيروس ينتشر بسهولة عندما يتنفس شخص مصاب بعدواه أو يسعل أو يعطس، ويمكن أن يسبب مرضاً وخيماً ومضاعفات بل وحتى الموت، ويمكن أن تصيب الحصبة أي شخص ولكنها أكثر شيوعاً بين الأطفال، وتصيب الحصبة الجهاز التنفسي ومن ثم تنتشر في جميع أنحاء الجسم، ومن أعراضها الحمى العالية والسعال وسيلان الأنف وانتشار الطفح الجلدي في جميع أنحاء الجسم.

وبحسب تقرير نشرته شبكة CNN الأمريكية، فإن المرض يعود وينتشر خلال الفترة الماضية بشكل مرعب، إذ يقول الباحثون إن عدد حالات الحصبة في جميع أنحاء العالم تضاعف تقريبًا من عام 2022 إلى عام 2023، مما يمثل تحديًا للجهود المبذولة لتحقيق حالة القضاء على المرض والحفاظ عليها في العديد من البلدان.

الحالات تقترب من 2 مليون حالة حول العالم

وكانت هناك 171153 حالة على مستوى العالم في عام 2022، وفقًا للدكتور باتريك أوكونور من منظمة الصحة العالمية، الذي قدم البحث يوم السبت في مؤتمر ESCMID العالمي في برشلونة، وتظهر البيانات المؤقتة 321.582 حالة لعام 2023 وأكثر من 94.000 حالة حتى الآن في عام 2024، على الرغم من أن العدد ربما يكون أعلى بكثير، ووقع ما يقرب من نصف حالات هذا العام في الإقليم الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية، وكانت أعلى معدلات الإصابة في أذربيجان وقيرغيزستان واليمن.

وقد تم الإبلاغ عن 128 حالة إصابة بالحصبة في 20 ولاية قضائية في الولايات المتحدة هذا العام، حتى يوم الجمعة، وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، وهذا هو أعلى رقم منذ عام 2019، فقد تم الإعلان عن القضاء على الحصبة في الولايات المتحدة في عام 2000، "مما يعني عدم انتشار الحصبة داخل البلاد، ولا يتم اكتشاف حالات جديدة إلا عندما يصاب شخص ما بالحصبة في الخارج ويعود"، كما يقول مركز السيطرة على الأمراض، ومع ذلك، تقول الوكالة إن الارتفاع السريع في الحالات هذا العام يشكل تهديدًا لحالة القضاء على المرض.

تداعيات خطيرة لمن تصيبه الحصبة

والحصبة مرض شديد العدوى ينتقل عبر الهواء، يمكن أن يسبب عواقب صحية خطيرة أو الوفاة، خاصة بالنسبة للأطفال الصغار وغير المطعمين، وقد تشمل الأعراض العامة الحمى والسعال وسيلان الأنف والعيون الدامعة وطفح جلدي من البقع الحمراء، سيتم إدخال حوالي 1 من كل 5 أشخاص غير مطعمين في الولايات المتحدة ويصابون بالحصبة إلى المستشفى، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض، ويصاب حوالي طفل واحد من كل 20 طفلاً مصابًا بالحصبة بالالتهاب الرئوي، وقد يصاب آخرون بتورم خطير في الدماغ يسمى التهاب الدماغ، وقد يموت ما يصل إلى 3 من كل 1000 طفل يصابون بالحصبة بسبب مضاعفات الجهاز التنفسي والعصبي.

ويمكن أن يؤدي أيضًا إلى "فقدان الذاكرة المناعية"، وهي حالة تزيد من خطر إصابة الأشخاص بأمراض أخرى لمدة أسابيع إلى سنوات، ويقول أوكونور إن التطعيم ضد الحصبة حال دون وفاة ما يقدر بنحو 57 مليون شخص بين عامي 2000 و2022، وفي الولايات المتحدة، نصت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) على أن الأطفال يحصلون على الجرعة الأولى من اللقاح الذي يحمي من الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية (MMR) بين عمر 12 و15 شهرًا، ويحصل الأطفال على جرعة ثانية بين عمر 4 و6 سنوات.

اللقاح هو الحل الفعال ولكن خلل في التطبيق

ويعتبر اللقاح فعالا للغاية، فجرعة واحدة فعالة بنسبة 93% ضد الحصبة، وجرعتان فعالتان بنسبة 97%، ولا يزال من الممكن أن يصاب الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالمرض، لكن هذا لا يحدث كثيرًا، وعادةً ما تكون عدوى أخف، وقد حددت الولايات المتحدة معدل التطعيم المستهدف بنسبة 95%، لكن التغطية بين رياض الأطفال انخفضت إلى أقل من ذلك في السنوات الأخيرة، وفي العام الدراسي 2022-23، أكمل 93.1% فقط من رياض الأطفال في الولايات المتحدة سلسلة لقاح MMR، مما ترك حوالي 250 ألف طفل معرضين للخطر.

ويقول أوكونور في العرض الذي قدمه يوم السبت إن الحصبة هي "أزمة من بين العديد من الأزمات"، حيث تحدث حوالي 45% من حالات تفشي المرض في البلدان الهشة والمتأثرة بالصراعات، وأوضح في بيان صحفي: "على مدى السنوات العشرين الماضية، كان هناك تقدم كبير نحو تحقيق القضاء على الحصبة والحصبة الألمانية، ومن أجل ترسيخ هذه المكاسب والحفاظ عليها، نحتاج إلى ضمان تغطية تحصين روتينية عالية وموحدة ومنصفة؛ والتوعية القوية والاستجابة السريعة لتفشي المرض".