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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تشكيل حملات يومية لضبط أسعار السلع في القليوبية

صدى البلد


 

عقد المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، و منال إحسان، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، اجتماعاً لبحث أوجه التعاون بين جهاز مدينة العبور، ووزارة التموين بشأن ضبط أسعار وجودة السلع بالأسواق بمدينة العبور، من خلال تشكيل حملات يومية لضبط أسعار السلع والخدمات المقدمة المواطنين.

وأكدت منال إحسان، أن الحملات سيتم شنها يومياً بالتنسيق مع جهاز المدينة، والتي ستستهدف الأسواق والمحال التجارية، ومنافذ بيع المنتجات الغذائية وخاصة المخابز، للتأكد من تخفيض أسعار الخبز، بعد تراجع سعر طن الدقيق، ومتابعة السلع المعروضة للمواطنين من حيث الجودة والسعر والصلاحية، مضيفة أنه لا تهاون مع من يقومون بغش السلع أو عرضها بأسعار مخالفة أو بعد انتهاء صلاحيتها.

كما نوهت منال إحسان، عن أنه في سبيل حماية المستهلك تم تخصيص رقم واتس خاص باستقبال الشكاوى التموينية لمحافظة القليوبية (٠١٢٨٩٦٢٥٦١١)، مشيرة إلى أن تلك الحملات تاتي بالتزامن مع صدور قرار الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن تنظيم أسعار الخبز السياحي الحر.


وقالت إن القرار يلزم المخابز السياحية الحرة والمخابز الافرنجية العاملة في إنتاج وبيع الخبز السياحي الحر والخبز الفينو للمواطنين بالمواصفات والأوزان والحد الأقصى للسعر المقرر لكل وزن، حيث إن كل مخالفة لأسعار وتداول الخبز يعاقب عليها بالمادة (٩) من المرسوم بقانون (١٦٣) لسنة ١٩٥٠  وتعديلاته، وكل مخالفة بأوزان الخبز المنتج يعاقب عليها بالمادة الثانية من القانون رقم ٢٨١ لسنة ١٩٩٤.

 

اسعار السلع الغذائية أسعار السلع والخدمات استقبال الشكاوى التموين والتجارة الداخلية الخبز السياحي الحر الدكتور علي المصيلحي

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