لوك يكشف نحافتها.. مي عز الدين تصدم متابعيها

شاركت الفنانة مي عز الدين، متابعيها فيديو جديدا لها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة أنيقة.

وتألقت مي عز الدين، مرتديه قميص جينز كاجوال باللون الرمادي الغامق ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت مي عز الدين، في الماكياج على وضع لمسات بسيطة من الماكياج واختارت لون للشفاه من ألوان النود التي تتناسب مع لون بشرتها.

كما اختارت مي عز الدين، أن تترك شعرها الذهبي الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم فيديو مي عز الدين

https://www.instagram.com/reel/C6UJrIKLojn/?igsh=MTE4NmY4NWVoNXF4NQ==