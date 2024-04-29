عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

لوك يكشف نحافتها.. مي عز الدين تصدم متابعيها

مي عز الدين
مي عز الدين

شاركت الفنانة مي عز الدين، متابعيها فيديو جديدا لها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة أنيقة. 

txt

بالمايوه.. ميريام فارس تشعل السوشيال ميديا

txt

بالمايوه.. مي كساب تثير الجدل في العوامة

وتألقت مي عز الدين، مرتديه قميص جينز كاجوال باللون الرمادي الغامق ليكشف عن جمالها ورشاقتها. 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت مي عز الدين، في الماكياج على وضع لمسات بسيطة من الماكياج واختارت لون للشفاه من ألوان النود التي تتناسب مع لون بشرتها. 

كما اختارت مي عز الدين، أن تترك شعرها الذهبي الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز. 

وإليكم فيديو مي عز الدين 

https://www.instagram.com/reel/C6UJrIKLojn/?igsh=MTE4NmY4NWVoNXF4NQ==

مي عز الدين فيديو مي عز الدين صور مي عز الدين أخبار مى عز الدين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل أثرت حملات المقاطعة؟.. تحرك أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين بالأسواق

كانت هتعيط.. أول تصريح من ياسمين عبد العزيز على انفصالها من العوضي|فيديو

وزير الاتصالات: التعاقد مع 60 شركة لتوفير 65 ألف وظيفة للشباب

37500 للطن.. انخفاض أسعار الحديد بشكل كبير وعز يفقد 4500 جنيه

يعاقب فورا .. خالد الغندور يفتح النار علي نجم الزمالك

«مين مستخبي تحت الفستان».. إطلالة ميريام فارس تشعل السوشيال ميديا

المندوه: لاعبو الزمالك كانوا على قدر المسئولية.. وهذا موقفنا من مصطفى شلبي

بعد المشادة مع كلوب| ليفربول يحدد سعر بيع محمد صلاح

موضوعات متعلقة

جمبسوت جريء .. ريا أبي راشد تثير الجدل بظهور مثير

رفقة أسر ياسين .. نيللي كريم تستعرض جمالها| شاهد

بالأحمر الجريء.. بوسي تثير الجدل من حفل زفاف ابنة بدرية طلبة

إطلالة كاجوال.. هنا الزاهد تستعرض رشاقتها ببنطلون جينز ممزق عبر إنستجرام |شاهد

من غير أدوية.. 9 طرق طبيعية للتخلص من الحموضة

بالمايوه.. ميريام فارس تشعل السوشيال ميديا

إيه الرقم ده.. سعر جمبسوت هند صبري يثير ضجة

في عيد ميلادها.. صور أثارت ضجة لبدرية طلبة

ترشيحاتنا

ضربة قوية لتجار الدولار في السوق السوداء

احذر يمين الخراب.. يجلب الفقر ويقطع النسل ويأتي بكل أمر عسير

مفاجأة يكشفها عالم آثار.. لماذا تحاول إسرائيل تزوير طريق الحج المسيحي؟

55 جنيهًا| مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض ينهار بسبب تراجع الأعلاف

إيهاب الكومي: جيل 2008 يملك مواهب مميزة ويحافظ على صلواته

عودة ترامب.. مجلس الوزراء يرصد عقبات أمام حل القضية الفلسطينية (إنفوجراف)


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لوك يكشف نحافتها.. مي عز الدين تصدم متابعيها

وسط الطبيعة.. مي عمر تبهر متابعيها بأحدث جلسة تصوير

بميزات خارقة حتعوضك عن Apple Watch.. انطلاق ساعات Galaxy Watch7

بالأحمر الجريء.. بوسي تشعل السوشيال ميديا | شاهد

فيديو

كانت هتعيط.. أول تصريح من ياسمين عبد العزيز على انفصالها من العوضي|فيديو

بعد اتهامها بالزنـ ا.. لماذا دافعت عبير الشرقاوي عن ميار الببلاوي؟

ملك أحمد زاهر: كنت خايفة من والدي في نعمة الأفوكاتو

دفن حيا لتقديمه للجن وعاد.. الداخلية تكشف حقيقة فيديو أثار الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: يا مسهرنى !!

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: مباراة قرن أخرى !

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: كيف تحمي نفسك من عمليات الاختراق والقرصنة؟

حازم الشريف

حازم الشريف يكتب: مسئولية الصالح العام

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: استعمال الحق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب عن "طوفان" الاحتجاجات في الجامعات الأمريكية دعما لغزة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا الشخصية بين العشم والتطفل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تحرير سيناء ومحاولات الهدم الإسرائيلية

اﻟﻤﺰﻳﺪ