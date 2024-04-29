إصابة شخصين في مشاجرة بالأسلحة النارية بأسيوط

أصيب شخصين في مشاجرة بالأسلحة النارية وقعت صباح اليوم الإثنين بقرية بني عليج بمركز الفتح بسبب خلافات الجيرة.



تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفتح، يفيد ورود بلاغا من الأهالي بقرية بني عليج بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين ووجود مصابين .



إنتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص وقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة أسفرت عن إصابة كلا من " أحمد. إ . ع " ٢٥ عامًا، و " أحمد. ح . أ " ٣٠ عامًا، تم نقلهما إلى مستشفى أسيوط الجامعي، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة.