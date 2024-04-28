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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

غدا .. محاكمة 27 متهما بإنهاء حياة شخص بأسيوط

متهمين
متهمين

تبدأ الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات أسيوط غدا الاثنين محاكمة 27 شخصا من عائلتي البكايرة و الفياضية بتهمة إطلاق أعيرة نارية واستعراض القوة والتسبب في مقتل شخص وإصابة آخرين في مشاجرة وقعت بين العائلتين بقرية الحوطا الشرقية بمركز ديروط .

تعقد الجلسة برئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة علي فراج وأحمد حسونة عزب نائبي رئيس المحكمة والمستشار أحمد أبو القاسم عضو المحكمة، وأمانة سر أحمد سمير غويل ومحمد عبد الحميد حسن وطارق فارس .

وكان المستشار أحمد محفوظ المحامي العام لنيابات شمال أسيوط الكلية أحال كلا من "محمد . ع . أ " و " محمد . ع.م " و " رجب . م . ب " و"محمد . أ . م " و " محمد . أ .ث " و " رامي . ن . إ " حمادة . ع . ا " و " حمادة . ع . ع " و" حمادة . ع . ع " و " مصطفى . أ . ع " و " محمد . أ . ع " و " محمود . م .ع " و "مصطفى . م .م " و " علي . ح . ع " و " محمد . ع . أ " و"بلال . ع . ا " و " عبد الجود . م .أ " و " عمر . ع . ا " و"أنور . ع . ا " و " أحمد . ر . ن " و " محمد . ط . ث " و"طلعت . م . ط " و " محمد . إ . ن " و " إسلام . ن . إ " و " عصام . أ . س " و " كريم . ع . أ " و " عصام . أ . ع " وأحمد . و . أ " من عائلتي البكايرة والفياضية بقرية الحوطا الشرقية بمركز ديروط ، إلى محكمة الجنايات.

 ووجهت النيابة العامة للمتهمين انه في يوم 1 أغسطس 2023 قام المتهمون جميعا باستعراض القوة واستخدموا العنف قبل بعضهم البعض وقبل الأهالي بقرية الحوطا الشرقية وكان ذلك بقصد ترويعهم وتخويفهم وإلحاق أذى مادي ومعنوي بهم والإضرار بممتلكاتهم والتأثير في إرادتهم لفرض السطوة عليهم وكان من اثر ذلك الفعل التهديد وإلقاء الرعب في أنفسهم وتكدير أمنهم وسكينتهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر حال إحرازهم أسلحة نارية وذخائر مطلقين وابلا من الأعيرة النارية صوب بعضهم البعض .

واتهمت النيابة العامة المتهمين الأول والثاني بقتل المجني عليه " عبده . أ . ر " من غير سبق إصرار أو ترصد بأن قاما بإطلاق وابل من الأعيرة النارية من أسلحة نارية " بنادق آلية " ما أسفر عن إصابة المجني عليه والتي أودت بحياته ، بينما شرع المتهمان الثالث والرابع في قتل المجني عليه " أحمد . ر . ن " عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله وأعدا لذلك الغرض أسلحة نارية وما أن ظفرا به أطلقا صوبه وابلا من الأعيرة النارية والتي أسفرت عن إصابته .

كما اتهمت النيابة العامة الخامس والسادس بشروعهما في قتل المجني عليه "مصطفى . أ . ع " عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله وأعدا لذلك أسلحة نارية وما أن ظفرا به أطلقا أعيرة نارية صوبة ما أدى إلى إصابته .

كما اتهمت النيابة العامة المتهمين من السابع وحتى السابع والعشرين بإحراز أسلحة نارية مششخنة " بنادق آلية حال كونه مما لا يجوز الترخيص بإحرازه .

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وتوصلت تحريات الرائد يحيى حافظ معاون مباحث مركز شرطة ديروط إلى وقوع خلافات بين عائلتي البكايرة والفياضية بسبب قطعة ارض صحراوية تطورت إلى مشاجرة بالأسلحة النارية قام على أثرها المتهمون من العائلتين بإطلاق وابل من الأعيرة النارية فيما بينهم أسفرت عن مقتل شخص وإصابة اثنين .

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