خصومة ثأرية.. الإعدام لـ 5 متهمين انهوا حياة شخصين وأصابوا آخر بأسيوط

عاقبت الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات أسيوط بإجماع أراء أعضائها ، اليوم الاثنين ، 5 متهمين بالإعدام شنقا لقيامهم بإنهاء حياة شخصين وإصابة شخص آخر على خلفية خصومة ثأرية بين عائلتي " عبد الوارث ، والبسايسة " بقرية بني زيد الأكراد بمركز الفتح.



صدر الحكم برئاسة المستشار محمد فاروق علي الدين رئيس المحكمة، والمستشار وليد محمد شحاتة الرئيس بالمحكمة، والمستشارين محمد حسن شلقامي و إيهاب أحمد دهيس نائبا رئيس المحكمة، وأمانة سر سيد علي بكر و عثمان أحمد عبد الحميد .



تعود وقائع القضية رقم 21680 لسنة 2020 جنايات مركز الفتح إلى ورود بلاغ من الأهالي بإطلاق أعيرة نارية بقرية بني زيد الأكراد ومقتل "أحمد. ع" و"عثمان. أ" عمدًا مع سبق الإصرار والشروع في قتل "عبدالوارث.ع" جميعهم من عائلة عبد الوارث .



وتوصلت تحريات مباحث مركز شرطة الفتح، أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من " العياط . ح . م " و " محمد . ث . خ " و " أحمد . ب . م " و " حسني . ح . ع " و " عبد المعز . ز . ع " منتمين الى عائلة البسايسة مقيمين بقرية بني زيد الأكراد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل المجني عليهم حاملين سلاحا ناريًا "بندقية آلية" وتوجهوا إلى مكان المجني عليهم وقاموا بإطلاق أعيرة نارية ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة آخر على خلفية خصومة ثأرية بين عائلتي " البسايسة و عبد الوارث "