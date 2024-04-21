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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شك في سلوكها.. السجن 15 عاما لعامل أنهى حياة زوجته بأسيوط

الدائرة الثامنة بمحكمة
الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات أسيوط

عاقبت الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الأحد، عاملا بالسجن 15 عاما لإنهائه حياة زوجته خنقا بعد شكه في سلوكها بقرية بني مر بمركز الفتح.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد فاروق علي الدين رئيس المحكمة، والمستشار وليد محمد شحاتة الرئيس بالمحكمة، والمستشارين محمد حسن شلقامي وإيهاب أحمد دهيس نائبا رئيس المحكمة، وأمانة سر سيد علي بكر و عثمان أحمد عبد الحميد.


تعود وقائع القضية رقم 2837 لسنة 2023 جنايات مركز الفتح إلى ورود بلاغا لمركز شرطة الفتح من مستشفى المبرة التابعة للتامين الصحي بوصول " نرمين . ن . ث " 28 عاما جثة هامدة رفقة زوجها " عاطف . ث . ع " 32 عاما ، عامل ، والذي اقر بالتعدي عليها بالضرب مما تسبب في وفاتها.

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وتوصلت تحريات الملازم أول علي ثروت محمد معاون مباحث مركز شرطة الفتح إلى وجود خلافات بين المجني عليها وزوجها المتهم " عاطف . ث . ع " بسبب شك المتهم في سلوك زوجته المجني عليها وعلى إثرها قام بالتعدي عليها بالضرب حتى تأكد من مفارقتها للحياة.


وكشف تقرير الطب الشرعي أن المتهم قام بخنق المجني عليها مما تسبب في عموم جسدها عبارة عن إصابات بيمين ويسار العنق وحول الفم وتبين بالتشريح مقابل تلك الإصابات بالعنق انسكابات دموية وكسر بالعظم اللامي وذلك نتج من ضغط على العنق بقوة وعنف والذي تسبب في وفاتها لاسفكسيا الخنق بالضغط على العنق.

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