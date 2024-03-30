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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

15 طعنة.. جنايات أسيوط تعاقب تاجر مواشي بالإعدام شنقا أنهى حياة زوجته

الدائرة الحادية عشر
الدائرة الحادية عشر بمحكمة جنايات أسيوط

عاقبت الدائرة الحادية عشر بمحكمة جنايات أسيوط ، اليوم السبت ،بإجماع أراء أعضاءها تاجر مواشي بالإعدام شنقا أنهى حياة زوجته بـ 15 طعنه نافذة بسبب خلافات زوجية بمنطقة الوليدية بمدينة أسيوط .


صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد التواب صالح ، رئيس المحكمة ، وعضوية المستشار روميل شحاتة ، الرئيس بالمحكمة ، والمستشار ضياء الدين أحمد دهيس ، نائب رئيس المحكمة ، وأمانة سر عادل أبوالريش وزكريا حافظ .


تعود وقائع القضية رقم 11067 لسنة 2021 جنايات ثان أسيوط إلى ورود بلاغ لقسم ثان أسيوط من غرفة عمليات النجدة يفيد قيام المتهم " محمود . ع . أ " 27 عاما ، تاجر مواشي ، بإنهاء حياة زوجته المجني عليها " دعاء . خ . ع " 23 عاما .
انتقل إلى موقع الحادث رئيس مباحث قسم ثان أسيوط وتبين من المعاينة والفحص مقتل المجني عليها " دعاء . خ . ع " بـ 15 طعنه بالصدر والظهر واعترف زوجها بارتكاب الواقعة .

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وتوصلت تحريات النقيب محمد جعفر معاون مباحث قسم شرطة ثان أسيوط إلى وجود خلافات زوجية بين المتهم والمجني عليها على إثرها قام بإعداد سلاح أبيض " مطواة " واستغل وقوفها داخل المطبخ توجه إليها وقام بطعنها بعدة طعنات بالصدر وعندما حاولت المجني عليها الفرار إلى صالة منزلهما خرج خلفها وقام بطعنها في ظهرها حتى أن سقطت على الأرض وفارقت الحياة وقام بغسل وتنظيف السلاح المستخدم في الواقعة .

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