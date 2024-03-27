3 جثث و 10 مصابين .. ننشر أسماء ضحايا حادث تصادم سيارتين بأسيوط

حصل موقع صدى البلد على أسماء ضحايا حادث تصادم سيارتين بطريق أسيوط/ ديروط الزراعي ناحية قرية بني شقير بمنفلوط أسفر عن مصرع 3 اشخاص واصابة 10 اخرين تم نقل الوفيات إلى مشرحة مستشفى منفلوط المركزي والقوصية والمصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي.

أسفر الحادث عن مصرع " محمد .ح .م " و " بيتر . إ .ع " وتم نقلهما إلى مشرحة مستشفى منفلوط المركزي وآخر مجهول الهوية تم نقله إلى مشرحة مستشفى القوصية المركزي.

كما أسفر الحادث عن إصابة كلا من مرينا. م. ي، ٢٩ عاما، مرينا. ج. ص. ح، 30 عاما، يوستينا. ج. م، 29 عاما، مصطفى. م. ح، 27 عاما، محمد. ك. ا. ح، 30 عاما، أحمد. ن. ض. ا، 28 عاما، ريم. أ. ش. م، 3 أعوام، نهى. م. ع. ا، 26 عاما، هاجر. أ. ا، 24 عاما، محمد. س. ح، 31 عاما، وتم تحويلهم جميعا إلى مستشفى أسيوط الجامعى لتلقي العلاج اللازم وعمل الإسعافات الأولية.

كان اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من الأهالي بوقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل تحمل لوحات معدنية رقم " 1858، وسيارة ميكروباص تحمل لوحات معدنية رقم "ي ص ج 6124"، وذلك على كوبرى بنى شقير على الطريق الزراعى بأسيوط، وحرر محضر بالواقعة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومباشرة التحقيقات.

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