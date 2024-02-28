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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اندلاع حريق في ورشة أخشاب وموبيليا بأسيوط

اندلاع حريق في ورشة
اندلاع حريق في ورشة أخشاب بأسيوط

اندلع حريق هائل داخل ورشة أخشاب وموبيليا بمركز البداري بمحافظة أسيوط، اليوم الأربعاء دون  وقوع خسائر في الأرواح.

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البداري يفيد ورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق داخل ورشة أخشاب وموبيليا.

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انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وقوات الحماية المدنية والإطفاء وتبين من المعاينة والفحص نشوب حريق داخل ورشة أخشاب وموبيليا ملك " صلاح . س . ح " وأسفر الحريق عن احتراق جميع محتوياتها من أخشاب وموبيليا ومعدات ، دون وقوع خسائر بشرية، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.

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