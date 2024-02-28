اندلاع حريق في ورشة أخشاب وموبيليا بأسيوط

اندلع حريق هائل داخل ورشة أخشاب وموبيليا بمركز البداري بمحافظة أسيوط، اليوم الأربعاء دون وقوع خسائر في الأرواح.

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البداري يفيد ورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق داخل ورشة أخشاب وموبيليا.

انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وقوات الحماية المدنية والإطفاء وتبين من المعاينة والفحص نشوب حريق داخل ورشة أخشاب وموبيليا ملك " صلاح . س . ح " وأسفر الحريق عن احتراق جميع محتوياتها من أخشاب وموبيليا ومعدات ، دون وقوع خسائر بشرية، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.

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