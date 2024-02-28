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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط يلتقي أمين حزب المصريين الأحرار لبحث سبل دعم مشروعات التنمية

محافظ أسيوط يلتقي
محافظ أسيوط يلتقي أعضاء حزب المصريين الأحرار بالمحافظة

التقى اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، اللواء محمد العسقلاني، أمين حزب المصريين الأحرار بمحافظة أسيوط، وأعضاء هيئة المكتب بالحزب ،وذلك لمناقشة واستعراض العديد من الموضوعات والقضايا التي تهم المواطن الأسيوطي ومناقشة سبل دعم القطاعات التنموية وتضافر الجهود لتفعيل المشاركة المجتمعية في جميع القطاعات.

جاء ذلك بحضور عدلي أبو عقيل، سكرتير عام مساعد المحافظة، ومحمد بشير، مدير المكتب الفني للمحافظ، ومحمد أبو عين، أمين التنظيم بأمانة أسيوط، وحمدى فتحي وصلاح عبد النعيم، الأمناء المساعدين بالمحافظة، وأعضاء هيئة المكتب.

كما حضر من الجهاز التنفيذى مجدي نجيب، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وممدوح حماد، وكيل وزارة التموين بالمحافظة.


وقال محافظ أسيوط، إن اللقاء شهد مناقشة واستعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الخدمية والتنموية التي يجري تنفيذها بمختلف مراكز ومدن المحافظة لدفع عجلة العمل بها وسرعة الانتهاء منها طبقًا للتوقيتات المحددة، فضلًا عن مناقشة عدد من القضايا والموضوعات التي تهم المواطن الأسيوطي بمختلف القطاعات، ومنها مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والصحة والطرق وموقف المشروعات والمبادرات القومية على أرض المحافظة ومنها مبادرة "حياة كريمة والمشروع القومى لتطوير الريف المصري" والتي يجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة المختلفة.

وأكد أهمية دعم المبادرات التنموية التي يجري تنفيذها بجميع القطاعات وتفعيل المشاركة المجتمعية لتنفيذ برامج التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 التي تبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوليها الحكومة اهتمامًا كبيرًا.

وقال محافظ أسيوط – خلال اللقاء - إن المحافظة تشهد طفرة تنموية غير مسبوقة بتضافر جهود جميع أبنائها والتنسيق والتعاون المثمر بين الأجهزة التنفيذية والشعبية، لافتًا إلى حرصه الدائم على تحقيق التواصل الفعال مع جميع الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني وتنسيق الجهود والتعاون بينهم وبين أعضاء الجهاز التنفيذي للمحافظة للارتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين وإعلاء المصلحة العامة وإيجاد الحلول العاجلة للمشكلات.

وأشاد بالمبادرات التي أطلقها الحزب بالمحافظة ومشاركته المجتمعية في دعم الأنشطة المختلفة ودعم الأسر الأكثر احتياجًا بقرى ومراكز المحافظة، مشيرًا إلى لقاءاته المتعددة والمستمرة بأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب لمناقشة مشاكل وطلبات المواطنين ودعم المشروعات القومية الجاري تنفيذها.

ولفت إلى استمرار جولاته الميدانية بالقرى والمراكز لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين، ودراسة الاحتياجات، وتلبية الطلبات، وتذليل العقبات أمام تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية، وتفعيل المشاركة المجتمعية والمتابعة المستمرة لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والتموين والري والتعليم والصحة والشباب والرياضة، والوقوف على نسب التنفيذ ووضع حلول وخطط تنفيذ لبعض الملفات التي تحتاج للدعم والتحفيز بجميع القطاعات، لافتًا إلى اهتمامه بجميع الآراء والمقترحات بهدف الوصول إلى ما فيه الصالح العام.

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وفي نهاية اللقاء، قدم أمين حزب المصريين الأحرار بالمحافظة وأعضاء هيئة المكتب التهنئة لمحافظ أسيوط بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، موجهين له الشكر على جهوده المستمرة وتواصله الدائم مع جميع مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية بالمحافظة لدفع عجلة التنمية ودعم الأسر الاولى بالرعاية بقرى ومراكز المحافظة واستجابته السريعة لطلبات وشكاوى المواطنين، معبرين عن سعادتهم بلقاء المحافظ واستعراض بعض الطلبات العامة والمقترحات التي تخص حركة التنمية في المحافظة.

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