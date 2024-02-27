إزالة 47 حالة تعد على أراضي الدولة بديروط وأبنوب وحي غرب أسيوط

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن تنفيذ إزالة لـ 47 حالة تعدي على أراضي أملاك دولة بمراكز ديروط وأبنوب وحي غرب مدينة أسيوط بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية ضمن المرحلة الثانية من الموجة 22 للازالات التي تتم تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة .



وأوضح محافظ أسيوط أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة قد نفذت حملات إزالة بمراكز ديروط وأبنوب وحي غرب مدينة أسيوط أسفرت عن إزالة 47 حالة تعدي منها 27 حالة تعدي على خط تنظيم وحالة تعدي على أملاك الوحدة المحلية بمركز ديروط و16 حالة تعدي على حرم النيل بمركز أبنوب و3 حالات تعدي على خط التنظيم بحي غرب مدينة أسيوط مضيفاً أن تلك الحملات تمت بإشراف اللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة والمحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة وأحمد شوقي مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة وبمشاركة محمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط وخالد عبدالرؤوف رئيس مركز ومدينة أبنوب وعيون إبراهيم رئيس حي غرب مدينة أسيوط ونوابهم ومسئولي الازالات وممثلي جهات الولاية وقوات من مديرية الأمن وبإستخدام معدات الوحدات المحلية.



وأضاف محافظ أسيوط أن المرحلة الثانية من الموجة 22 قد بدأت في كافة المراكز والمدن بالمحافظة في 24 فبراير الجاري وتستمر حتى 15 مارس المقبل لافتًا إلى الموجة تتم على 3 مراحل حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى في 27 يناير الماضي وانتهت في 16 فبراير الجاري بينما سيتم تنفيذ المرحلة الثالثة والأخيرة في 23 مارس وحتى 12 أبريل 2024 وذلك بحسب البرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية موجهًا رؤساء المراكز والمدن والأحياء باستمرار شن الحملات والتواصل مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة وذلك للمتابعة على مدار اليوم لنتائج الموجة ال 22 والإبلاغ بها أول بأول.



كان محافظ أسيوط قد أعلن عن استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.