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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط: مواصلة الندوات بالقرى والمراكز للتوعية بأهمية الصحة الإنجابية

ندوة توعية بخطورة
ندوة توعية بخطورة الزيادة السكانية

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ برامج أو خطط تساهم في الحد من الزيادة السكانية غير المبررة والتي تؤثر بالسلب على جهود التنمية المستدامة التي تعمل الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على تحقيقها بكافة القطاعات الخدمية والتنموية لافتاً إلى أهمية تحقيق أهداف المبادرات الرئاسية الحالية التي تهدف إلى تحسين مستوى الفرد وتحسين خصائص السكان ومنها حياة كريمة وتكافل وكرامة واستراتيجية تمكين المرأة 2030 وتنمية الأسرة المصرية واستراتيجية الطفل ودمج الاشخاص ذوى الاعاقة وكبار السن ومراعاة احتياجاتهم المختلفة وزيادة الوعي بقضايا البيئة والحفاظ على البيئة تنفيذاً لأهداف ورؤية مصر 2030 وتنفيذ خطة التنمية المستدامة وبمتابعة مستمرة من اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية موضحاً أهمية التثقيف والتوعية للمواطنين وتبادل المعرفة بين الشباب والفتيات والنشء في القضايا السكانية وأهمية تنظيم الأسرة.

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وأوضح محافظ أسيوط إنه تم تنظيم ندوات ولقاءات بالوحدة الصحية لطب الأسرة بقرية العصارة بمركز الفتح والوحدة الصحية بقرية نزة قرار بمركز منفلوط وبالمدينة الصناعية بني غالب وبمجلس مركز ومدينة الفتح والوحدة الصحية بدير الجنادلة بتوجيه من منطقة وعظ أسيوط ونادي أسيوط الرياضي ومعهد بني مر الاعدادي الثانوي بنين وندوة عن التوعية بخطورة الزيادة السكانية والخصائص السكانية وتنظيم الأسرة وأهمية الصحة الانجابية وفضائل شهر شعبان والتعداد السكاني وصحة الشباب والمراهقين وخطورة الزواج المبكر وذلك بالتعاون والتنسيق بين مديرية الصحة بقيادة الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة والسكان بأسيوط وعبدالرؤوف النمر رئيس رئيس مركز ومدينة الفتح ومصطفى علي رئيس مركز ومدينة الغنايم ومحمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري ومحمد عبدالغني رئيس مركز ومدينة منفلوط ونوابهم ومحمد عبده مقرر المجلس الاقليمي للسكان بالمحافظة ورؤساء المراكز والاحياء ومكتبة مصر العامة ومديرها هاجر محروس مدير المكتبة والدكتور مرتجى عبدالرؤوف مدير منطقة الوعظ والاعلام الديني بالمحافظة وأعضاء المجلس الاقليمى للسكان من وكلاء الوزارات المختلفة من شباب ورياضة وتضامن اجتماعي وتربية وتعليم ومجلس قومى للمرأة والهيئة العامة للاستعلامات بالمحافظة ومنطقة الوعظ والاعلام الدينى ومديرية الاوقاف والكنيسة وبمشاركة مسئولي تنظيم الأسرة والرائدات الريفيات بالوحدات الصحية بالمركز ووحدة السكان بالمحافظة وبالمراكز وبمتابعة وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية برئاسة الدكتورة فاطمة الزهراء جيل مدير وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية.

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