افتتاح عدة منافذ "أهلاً رمضان" لبيع السلع واللحوم بأسعار مخفضة في أسيوط

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن افتتاح منافذ جديدة لبيع المواد الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة بالقرى والمراكز تزامناً مع قرب حلول شهر رمضان الكريم وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ؛ لضبط الأسعار والحد من ارتفاعها ومحاربة الغلاء بالأسواق وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتلبية احتياجاته.

تم افتتاح معارض "أهلاً رمضان" ومنافذ بيع مختلفة بأسعار مخفضة عن مثيلتها في الأسواق بعدد من المراكز من بينها (منفلوط وديروط وأبوتيج وبحي شرق وحي غرب وصدفا والبداري) على أن يتم افتتاح منافذ أخرى بباقي المراكز قبل حلول شهر رمضان.

وأشار إلى وقوف الدولة بجانب أبنائها بتوفير احتياجاتهم ومتطلباتهم من السلع بأسعار مناسبة من خلال منافذ ثابت ومتحركة لتخفيف العبء عن كاهلهم ودعمهم ومحاربة الغلاء مشيراً إلى الاستمرار في شن الحملات الدورية والمفاجئة على الأسواق ومنافذ البيع المختلفة للتصدي لمحاولات المغالاة في الأسعار واحتكار بعض السلع والتصدي بكل حسم لمثل هذه الممارسات والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه استغلال المواطنين في ظل هذه الظروف الاستثنائية.



وأوضح محافظ أسيوط إنه تم تكليف رؤساء المراكز والأحياء بمتابعة وفتح مزيد من المنافذ الجديدة لبيع السلع الأساسية وكافة المتطلبات التي يحتاجها المواطن بالتنسيق مع مديرية وادارات التموين والزراعة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر مناشداً كافة مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والأحزاب بالوقوف جنباً إلى جنب مع مؤسسات الدولة والمشاركة في إقامة المعارض وتوفير السلع الغذائية والخضار والفاكهة بأسعار مخفضة للمواطنين بمختلف المراكز والقرى وتشجيع أصحاب المشروعات الصغيرة من الشباب لعرض منتجاتهم مؤكداً على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام إقامة معارض للمواد الغذائية وفتح المنافذ بنسب تخفيضات جاذبة للمساهمة في رفع العبء عن كاهل الأسر المصرية ومحاربة الغلاء وجشع التجار والتصدي للممارسات الاحتكارية.



وأضاف محافظ أسيوط إنه تم افتتاح وتجهيز 26 معرضا ومنفذا لبيع السلع الغذائية بكافة المراكز والأحياء منهم 11 منفذا تابعا للشركة المصرية لتجارة الجملة بالمراكز و11 معرضا تابع لمديرية التموين بالتنسيق مع رؤساء المراكز و2 منفذ بمدينة أسيوط (منفذ بمقر الغرفة التجارية بحي شرق ومنفذ بميدان المجذوب بحي غرب) و2 معرض بمدينة أسيوط الجديدة بالإضافة إلى منافذ السلاسل التجارية والغذائية المنتشرة بكافة قرى ومراكز المحافظة ووجود منافذ ثابتة ومتحركة بالتنسيق مع الجهات المعنية من المديريات والهيئات الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والأحزاب ومنافذ تابعة لوزارة التموين مثل "جمعيتي" ومنافذ "أمان" ضمن مبادرة "كلنا واحد" التابعة لوزارة الداخلية ومنافذ مشروعات الخدمة الوطنية التابعة للقوات المسلحة الثابتة والمتنقلة التي تجوب القرى والنجوع البعيدة والميادين المختلفة.

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