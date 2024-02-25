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تعليم

رئيس جامعة أسيوط ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة يفتتحان معرض المشروعات البيئية

الدكتور محمود محي
الدكتور محمود محي الدين يتفقد معرض المشروعات البيئية

افتتح الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، والدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، معرض المشروعات البيئية ضمن فعاليات المؤتمر الدولي المؤتمر الدولي الثاني عشر للتنمية والبيئة في الوطن العربي"التنمية المستدامة ومواجهة التغيرات البيئية والمناخية التحديات والحلول"؛ اليوم الأحد والمنعقد تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة؛ وبحضور اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، وإشراف الدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

حضر افتتاح المعرض، الدكتور حمدي حسين رئيس جامعة الأقصر، والدكتور منصور الكباش رئيس جامعة سفنكس، والدكتور جمال تاج رئيس جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية، والدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان، والدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور جمال بدر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد سيد رئيس جامعة سوهاج الأسبق، والدكتور أحمد حمزه مدير مركز الدراسات والبحوث البيئية وأمين عام المؤتمر، والدكتور عادل عبده مدير مركز التنمية المستدامة ومقرر المؤتمر، وشوكت صابر أمين الجامعة؛ ولفيف من عمداء ووكلاء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس، والمتخصصين، والباحثين، والطلاب، والمهتمين بقضايا البيئة فى الوطن العربي؛ من داخل مصر، وخارجها.

وقال الدكتور أحمد المنشاوي إن استراتيجية جامعة اسيوط تركز على محور البيئة، بوصفه محورا جوهريا في خطتها الاستراتيجية، ترسيخا لدور الجامعة في العديد من محاور التنمية، مشيرًا الى أن معرض المشروعات البيئية شهد مشاركة كثيفة لبوسترات وأشغال فنية ومجسمات توضح أهم المشروعات البحثية الهادفة إلى التعريف بأفكار متنوعة للحفاظ على البيئة، والمساهمة في إيجاد حلول للتحديات البيئية؛ سعياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠.

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ومن جانبه، أشار الدكتور محمود عبد العليم، إلى أن المعرض قدم مجموعة متميزة من المشروعات البحثية التي تهدف إلى خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بمشاركة عدد من الكليات ، منها: كلية الزراعة، والتربية للطفولة المبكرة، والهندسة، والفنون الجميلة ، وكلية تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية، فضلاً عن مجموعة من براءات الاختراع التي قدمها أعضاء هيئة التدريس، للتأكيد على فكرة الاستدامة في المجتمع، وتحقيق أهدافها.

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أسيوط أخبار أسيوط جامعة اسيوط مؤتمر جامعة أسيوط معرض المشروعات البيئية الدكتور محمود محي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي

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