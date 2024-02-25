محافظ أسيوط: رصف الطرق والشوارع المدرجة بموازنة العام المالي الحالي وفقا للاعتمادات المتوفرة

قال محافظ أسيوط عصام سعد إنه جار رصف الطرق والشوارع المدرجة في موازنة العام المالي الحالي للخطة الاستثمارية 2023-2024 بالقرى والمراكز والأحياء وفقًا للأولويات والاحتياجات والاعتمادات المتوفرة.

وأضاف أنه يجري رصف طريق نجع حمادي بنطاق صدفا بطول 4 كم ضمن خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة الطرق وتحسين حالة الشوارع الرئيسية والفرعية وتحقيق السيولة المرورية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

ولفت إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع كفاءة الطرق لتحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ رؤية مصر2030.



وأكد محافظ أسيوط الاستمرار في تنفيذ خطط الرصف والتطوير من أجل إضفاء المظهر الحضاري والجمالي وتيسير حركة المواطنين، مع إعطاء الأولوية للمحاور والشوارع الرئيسية لتحسين كفاءة شبكة الطرق وتيسير الحركة المرورية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وفتح شرايين جديدة للتنمية وجذب الاستثمارات وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وأوضح أن مشروعات الرصف المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي تبلغ تكلفتها الإجمالية 360 مليون جنيه لجميع مراكز والأحياء بالمحافظة.

وشدد على رؤساء المراكز والأحياء بضرورة متابعة الأعمال والجداول الزمنية للانتهاء من الخطة الموضوعة للرصف، ما يسهم في رفع المعاناة عن المواطنين لتحسين الخدمات المقدمة لهم.

من جانبه، أوضح خالد عويس، رئيس مركز ومدينة صدفا، انه في إطار توجيهات محافظ أسيوط بمتابعة جميع مشروعات الخطة الاستثمارية، تم متابعة أعمال تمهيد طريق نجع حمادي بنطاق المركز بدءًا من مزلقان السكة الحديد بمدينة صدفا وحتى الحدود الشمالية مع مدينة أبوتيج وكوبري كيمان سعيد الشرقي بقرية أولاد إلياس وحتى الحدود الجنوبية مع مركز ومدينة طما بمحافظة سوهاج بطول 4 كم، حيث يجري حاليًا العمل على تسوية وتمهيد الطريق وكذلك فرش التربة الزلطية بالتوازي مع أعمال الدك والدمج عن طريق الشركة المنفذة.

وقال إن ذلك يأتي في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة الطرق وفتح شرايين جديدة للتنمية، حيث يعد الطريق بديلا لطريق أسيوط/سوهاج الزراعي، كما يربط بين مدينتي صدفا وأبوتيج شمالًا ومركز ومدينة طما بمحافظة سوهاج جنوبًا ومركز ومدينة الغنايم غربًا.

وأضاف أنه سيتم عمل بلدورات على جانبي الطريق، والاتفاق على رفع كفاءة الإنارة العامة، ومن المتوقع أن يخدم الطريق 200 ألف نسمة، مشيراً إلى التوجيهات المستمرة من محافظ أسيوط بمتابعة أعمال ومراحل التنفيذ حتى نهو الأعمال للتأكد من مطابقتها للمواصفات.