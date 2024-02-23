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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سقوط أمطار خفيفة بأماكن متفرقة في أسيوط

الغيوم في سماء أسيوط
الغيوم في سماء أسيوط

تعرضت مدن ومراكز محافظة أسيوط، اليوم الجمعة، لسقوط أمطار خفيفة مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، واستمرار حركة الرياح و تقلبات حالة الطقس على مستوى المحافظة.


وقال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ بأسيوط، إن مراكز البداري وساحل سليم ومركز أسيوط والفتح وأبنوب ومنفلوط شهدت هطول أمطار خفيفة مع استمرار تدفق السحب خلال الساعات القادمة؛ مشيرًا إلى  الإلتزام بالتعليمات أثناء سقوط الأمطار بالبعد عن أعمدة الإنارة واللوحات الإعلانية واكشاك الكهرباء والقيادة بحذر على الطرق السريعه والصحراوية.

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وأعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط،  عن رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع المراكز والأحياء وغرف العمليات الفرعية، استعدادًا لمواجهة موجة الطقس السيئ المتوقعة  مع انعقاد غرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ بشكل مستمر، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، لاتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان سلامة المواطنين والممتلكات خلال موجة الطقس السيئ.

وأوضح المحافظ أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية للحد من مخاطر موجة الطقس السيئ، تشمل: رفع درجة الاستعداد في جميع القطاعات الخدمية، بما في ذلك مديريات المرور، والطرق، والكهرباء، والصرف الصحي، والمياه. نشر فرق الطوارئ على الطرق السريعة والفرعية، لضمان انسيابية حركة المرور والتعامل مع أي حالات طارئة.

كما تم تجهيز معدات كسح المياه وسيارات الحماية المدنية والإطفاء، للتدخل الفوري في حال حدوث أي حوادث أو أضرار.

التأكد من سلامة مخرات السيول، واتخاذ الإجراءات اللازمة، وتوعية المواطنين بمخاطر موجة الطقس السيئ، وإرشادهم إلى اتباع تعليمات السلامة.

ودعا المحافظ جميع المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر، خاصة أثناء القيادة على الطرق، وتجنب الاقتراب من أعمدة الكهرباء أو السير تحت الأسلاك، وعدم الوقوف بجانب الأشجار أو اللوحات الإعلانية في حال حدوث موجات هواء شديدة، وعدم الوقوف في الأماكن المكشوفة في حال حدوث البرق.

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