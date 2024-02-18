عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط يتابع تنفيذ الخطة الإستثمارية 2023- 2024 بالمراكز والأحياء

محافظ أسيوط يناقش
محافظ أسيوط يناقش الخطة الاستثمارية للمحافظة

واصل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اجتماعاته لمتابعة تنفيذ بنود الخطة الاستثمارية 2023/2024 بكافة القطاعات في المراكز والأحياء التي جاءت لسد احتياجات المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم تحقيقاً لخطة التنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030 لافتًا إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لنهو الأعمال للمشروعات وفقاً للجدول الزمني المقرر وبناءًا على الاشتراطات والمعايير الفنية والمواصفات المقررة مؤكدًا متابعته لآخر المستجدات بشأن تنفيذ المشروعات سواء بجولاته الميدانية أو لقاءاته واجتماعاته الدورية أو تكليفه لرؤساء المراكز والأحياء بالنزول إلى أرض الواقع للاطمئنان على تنفيذ مراحل العمل وفقًا للمواصفات الفنية والمعايير المقررة خاصة مع اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي  بتطوير البنية الأساسية والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في القطاعات .

جاء ذلك خلال لقائه مع المحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام مساعد المحافظىة وبهاء عثمان مدير إدارة التخطيط والموازنة بالديوان العام ومحمد بشير مدير المكتب الفني بالمحافظة.


وتناول اللقاء آخر المستجدات الخاصة بتنفيذ مشروعات وبنود خطة العام المالي الحالي (20223/2024) تزامناً مع الربع الثالث من الخطة الاستثمارية فضلاً عن استعراض الأعمال الجاري تنفيذها وما سيتم تنفيذه خلال الفترة القادمة.

محافظ أسيوط يؤكد أهمية مشروع تعزيز استدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي

محافظ أسيوط يوجه بتكثيف جهود تحصيل المستحقات وتفعيل دور أقسام الإيرادات بالمراكز والمدن


وأشار محافظ أسيوط إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية في الجهاز التنفيذي للمحافظة لتسهيل واستكمال باقي الاجراءات والمشروعات المدرجة بالخطة الموضوعة مسبقاً وتذليل المعوقات التي قد تواجه تنفيذ الأعمال والاستفادة من الامكانيات المتاحة واستغلالها الاستغلال الأمثل موجهاً بتنفيذ الخطة أولًا بأول وفقًا للمخطط الزمني المقرر خاصة مشروعات رصف الطرق ورفع كفائتها والإنارة ومنظومة النظافة وخدمات المرور والحماية المدنية وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية وغيرها من المجالات التي تهم المواطن موضحًا إن الحكومة بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء جادة في تنفيذ المشروعات وإحداث طفرة تنموية في عدد من المجالات لذا تعمل بكل جد على تحسين البنية الأساسية والخدمات العامة.

أسيوط أخبار أسيوط الخطة الاستثمارية بأسيوط الخطة الاستثمارية الجديدة مشروعات الخطة الإستثمارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد إصدار الجنيه الرقمي.. البنك المركزي يعلن مفاجأة

نتابع مع مصر.. اليمن تعلق على مقتل مسؤول عسكري كبير في منزله بالقاهرة

500 جنيه نزول| الذهب يخالف التوقعات بعد قفزة كبيرة.. وعيار 21 الآن

رغم انخفاض الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الأحد

امتحانان في الترم الثاني.. المدارس تتلقى 11 قرارا عاجلا من وزير التعليم

قريبا.. الأهلي يستحوذ على نادي أوروبي

الأجهزة الأمنية تكثف جهودها لكشف غموض العثور على جثة مسؤول عسكري يمني ببولاق الدكرور|صور

أسعار الدواجن البيضاء في الأسواق اليوم الأحد 18 فبراير 2024

موضوعات متعلقة

فرحي الجمعة مستنيكم.. آخر ما كتبه عريس أسيوط المتوفي قبل زفافة بساعات

محافظ أسيوط: متابعة خطة تطبيق منظومة حوكمة الأصول المملوكة للدولة

ترشيحاتنا

مدبولي: نعمل على توفير المكون الدولاري المطلوب لزيادة المعروض من السلع الأساسية

«حماس» فكرة لا يمكن وأدها|الاتحاد الأوروبي يكشف العقبة الوحيدة أمام حل الدولتين

قطع الكهرباء قبل الإفطار في رمضان أم بعده؟| جدول تخفيف الأحمال بكل محافظات مصر

عربية النواب: تحرك مصر أمام العدل الدولية يفضح ممارسات الاحتلال الإسرائيلي بفلسطين

في كلمته الأسبوعية.. بابا الفاتيكان يدعو لإنهاء الحرب الأهلية بالسودان

كاميرات المراقبة كلمة السر.. إجراءات عاجلة لكشف غموض مقتـ.ل مسئول يمني بالجيزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جينز ممزق.. حنان مطاوع تستعرض رشاقتها بإطلالة كاجوال عبر إنستجرام|شاهد

الفرق كبير.. عارضة أزياء ترتدي فستان بسنت شوقي تثير الجدل بالسوشيال ميديا

بفضل هذه البحيرة.. العلماء يكشفون أصل الحياة على الأرض والسر بالفوسفات| تفاصيل

رسميًا.. ارتفاع أسعار جميع السجائر والشرقية للدخان تكشف عن السبب

فيديو

الفنانة أروى تعترف بتعرضها للتحـ.ـرش وسر تخليها عن الحجاب

مفاجأة في حالة الطقس.. وأمطار على هذه المناطق

بيعاكس بنات.. الفنان محمود حجازي يكشف لـ«صدى البلد» شخصيته في فيلم «عيسى»

تراجع أسعار الذهب.. هبوط جديد في الأصفر.. وهذا سعر عيار 21

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عهد جديد من الازدهار الاقتصادي

ريتا بدر الدين

ريتا بدر الدين تكتب: أثير الأرض

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التسويق الإعلامي للفكر القانوني الاستثماري

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مصر - تركيا.. انفراجة وأمل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السيسي وأردوغان ولولا دا سيلفا.. الاقتصاد يتكلم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: مصداقية مصر وكذب إسرائيل

خالد عابد

خالد عابد يكتب: الموارد البشرية وحرب غزة

اﻟﻤﺰﻳﺪ