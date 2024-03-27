مصرع 3 أشخاص وإصابة 10 آخرين في تصادم سيارتين بأسيوط

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 10 آخرون في حادث تصادم وقع بين سيارة ميكروباص وأخرى ربع نقل، بطريق أسيوط/ ديروط الزراعي بالقرب من قرية بني شقير بمنفلوط .
تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من الأهالي بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص و اخرى ربع نقل، بطريق أسيوط/ ديروط الزراعي ناحية قرية بني شقير ووجود وفيات ومصابين.
انتقل الى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص تصادم سيارة ميكروباص تحمل لوحات معدنية رقم "ي ص ج 6124"، وسيارة ربع نقل، بحري كوبري المحور بنزه قرار، ما أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 10 آخرين.
تم نقل الجثث إلى مشرحة المستشفى ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وعمل الإسعافات الأولية، وحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومباشرة التحقيقات.