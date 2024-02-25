بسبب خلافات أسرية..السجن المشدد 7 سنوات لـ طالبة أنهت حياة حماتها بأسيوط

عاقبت الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات أسيوط ، طالبة ، بالسجن المشدد 7 سنوات لإنهائها حياة حماتها في مشاجرة وقعت بينهم بسبب خلافات أسرية بنزلة الملك بمركز ساحل سليم .

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة علي فراج و أحمد حسونة عزب نائبا رئيس المحكمة والمستشار أحمد أبو القاسم عضو المحكمة، و أمانة سر أحمد سمير غويل و محمد عبد الحميد حسن .



تعود وقائع القضية رقم 9424 لسنة 2022 جنايات مركز ساحل سليم إلى ورود بلاغا إلى مركز الشرطة من الأهالي بقرية نزلة الملك بوفاة " سمسم . ك . أ " في مشاجرة وقعت مع " نانسي . ن . م " 21 عاما طالبة " زوجة نجل المتوفية.



وتوصلت تحريات الرائد أحمد عبد الحفيظ معاون مباحث مركز شرطة ساحل سليم إلى وقوع مشاجرة بين المتهمة وحماتها المجني عليه بسبب قيام الأخيرة بالتشاجر الدائم مع المتهمة .

وأشارت التحريات إلى انه يوم الواقعة قامت المجني عليها بحمل سلاح أبيض من المطبخ وحاولت التعدي على المتهمة إلا أنها تلقت الضربة بيدها اليسرى وتمكنت المتهم من سحب السلاح الأبيض من يدها وتعدت على المجني عليها بضربها بذات السلاح حتى أودت بحياتها .