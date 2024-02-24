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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السجن المشدد 3 سنوات لـ عاطل حاول إنهاء حياة طليقته بأسيوط

الدائرة التاسعة بمحكمة
الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات أسيوط

عاقبت الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم السبت، عاطل بالسجن المشدد 3 سنوات حاول إنهاء حياة طليقته أثناء تنفيذها حكم رؤية أبنائهما بمركز شباب ساحل سليم .

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة علي فراج و أحمد حسونة عزب نائب رئيس المحكمة والمستشار أحمد أبو القاسم عضو المحكمة، و أمانة سر أحمد سمير غويل و محمد عبد الحميد حسن .

تعود وقائع القضية 995 لسنة 2022 جنايات ساحل سليم إلى ورود بلاغ لمركز الشرطة من الأهالي بنشوب مشاجرة بمركز شباب ساحل سليم بين المجني عليها " مريم . ص . س " 24 عاما ، وطليقها  المتهم " رامي . ح . س " 40 عاما بسبب رؤية أطفالهما .

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وتوصلت تحريات النقيب أحمد حازم معاون مباحث مركز شرطة ساحل سليم إلى وجود خلافات أسرية بين المجني عليها والمتهم وحال تواجدها رفقة احد أقاربها بمركز شباب ساحل سليم لتنفيذ حكم رؤية أبنائهما الصادر لصالح المتهم وما أن شاهدها المتهم حتى أشهر سلاحه الناري بوجهها وحاول إطلاق عيار ناري صوبها قاصدا من ذلك إنهاء حياتها إلا ان  المجني عليها تمكنت من الفرار إلى داخل مكاتب الموظفين بمركز الشباب وقام الأهالي بالسيطرة عليه وأصيب المتهم بسبب تدافع الأهالي للسيطرة عليه.

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